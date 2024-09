Takáts Tamás és Máté Péter átittak egy éjszakát

hot!: Luca és a bátyjai mivel foglalkoznak?

Takáts Tamás: A lányom 16 évesen úgy döntött, hogy leköltözik Pécsre, az anyai nagypapájához. Nem szeretett Budapesten élni – ott lovagolhat, a ház körüli állatokkal foglalkozik. Leérettségizett, a kereskedelemben dolgozik, még keresi önmagát. Havonta meglátogat bennünket. Máté harmincéves, Gór Nagy Máriánál végzett, színész, zenél is, tehetségesen énekel, időnként szövegeket is ír. A kisebbik fiam, Márton huszonkilenc, az ELTE bölcsészkarán végzett filozófia szakon. A filmgyárban dolgozik, Andy Vajnánál kezdte asszisztensként. Dramaturg, verseket ír ő is, elkészült a sikeres vizsgafilmje, Ragyogó csillagom címmel.

Lánya, Luca Pécsen él – Fotó: Peter Zsolnai

hot!: Ezzel a Jim Morrison-os, Michael Hutchense-os külsőddel sok lányt meghódítottál?

Takáts Tamás: Soha életemben nem tudtam csajozni. Tizenévesen a barátaimnak úgy kellett odalökdösniük a lányokhoz. De úgy látszik, Liszt Ferenc óta a zenészek vonzzák a nőket. Tévedés azt hinni, hogy elsősorban a frontembereknek, az énekeseknek vannak nagy hódításaik! Őket veszik körül, velük beszélgetnek, tőlük kérdeznek, ők vannak szem előtt – közben egy basszusgitáros, egy dobos szép csendben leléphet egy lánnyal.

hot!: Felléptél az együtteseddel a Rolling Stones 1995-ös, eső áztatta népstadioni koncertje előzenekaraként. Mennyit láttatok közelről a felfokozott rajongásból?

Takáts Tamás: Semmit. A Rolling Stones akkor érkezett, amikor elkezdődött a koncertjük, kiszálltak a buszukból, színpadra léptek, és ugyanígy távoztak. Egyedül Mick Jagger maradt még titokban két napig Budapesten az akkori feleségével, Jerry Hall-lal.

hot!: A pályád során tagja voltál a Fáraónak, a Senatornak, az Eastnek, a Karthagónak. Elismerésül Máté Péter-díjat kaptál. Találkoztál valaha az énekessel?

Takáts Tamás: Átittunk egy egész éjszakát. Villachban találkoztunk, ahol fesztiváldíjat nyertünk a Karthagóval a Requiem című dalunkkal, amit Máté Péter hangszerelt.

Este nyolckor elkezdtünk sörözni, és reggel nyolckor még beszélgettünk. Először lecikiztem: akkor egészen másfajta zene, dalok voltak a divatosak. A rockerek, blues-zenészek körében kispolgárinak tűnt a megjelenése. Én nagyon avantgárd fazonnak gondoltam magam.

Kiderült számomra, hogy hihetetlenül széles látókörű, művelt csávó, akinek mindenre volt rálátása, képben volt. Amiben megegyeztük: mindketten szerettük a Beatlest meg Stevie Wondert. Egynapos, mély barátság alakult ki köztünk. Legközelebb azért keresett, mert írt egy rockoperát, szerette volna, ha elénekelek benne néhány dalt. A lakásán találkoztunk, késő délelőtt még fürdőköpenyben volt, leült a zongorához és eljátszotta a dallamokat. Aztán elkísértem, egy német szövegű nótát kellett felvennie. Kétkedve fogadtam, hogy hamar végzünk, de csak ránézett a kottára, és egyből felénekelte. Én meg mentem össze a tudása láttán.