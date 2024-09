"Ez olyan idegesítő..." - kiakadtak a nézők az RTL botrányos műsorán

Sztárbox: Az a műsor, amiben az RTL azzal próbálja a nézőket és a hirdetőket bevonzani, hogy országosan ismert és kevésbé ismert celebekkel püföltetik egymást. Persze ez csak 3-szor 20 percet tesz ki a több mint 3 órás műsoridőből - jobb esetben. A többi órában két reklámszünet között értelmetlen interjúk szemtanúi és fültanúi lehetünk, kínos kérdésekkel és válaszokkal. Nem csoda, hogy aki a boksz miatt odakapcsol, rövid időn belül tovább is áll, vagy ha mégis ott marad, akkor csak bosszankodik, mert azt látja, ahogy az egyik műsorvezető számonkéri az orvosokat, hogy mégis miért viszik el a sérültet...

A Sztárbox ismét kiverte a biztosítékot (Fotó: Szabolcs László)

Lázadnak a Sztárbox nézői

A vasárnapi adásban többek között szemtanúi lehettünk Miller Dávid és Varga Ádám csatájának, melyben végül előbbi diadalmaskodott kiütéssel. Nem véletlenül írtuk a lisztes zsákos hasonlatot korábban, ugyanis a színész pont úgy vágódott hanyatt. Az orvosi stáb aztán jött is megnézni, hogy minden rendben van-e vele, majd Miller is sportszerűen lecsekkolta ellenfelét, és a későbbiekben is korrekten nyilatkozott róla, azonban Héder Barna reakcióján nem tudják túltenni magukat a nézők. A műsorvezető éppen Millerrel csinált interjút, miközben az orvosi csapat Vargát támogatta le a ringből, Barna viszont odaszólt, hogy ne vigyék már el, hiszen vele is beszélni akar. Holott valószínűleg további kivizsgálások vártak volna rá...

Rohadt idegesítő ez a szervezés. Kifekszik a földre a pali és nem fektetik el oldalra, hanem így nézik. Kérdezi a Barna, hogy most miért megy el? Nem is tudom, lehet mert az orvosok megnézik még egyszer. Komolyan ez olyan idegesítő

– háborgott valaki a Redditen, de nem ő volt az egyedüli. Sokan egyetértettek vele, viszont volt aki azt is nehezményezte, hogy riporterként alkalmazta a csatorna a botrányairól híres Szépréthy Rolandot.

– Jár a taps az RTL-nek, hogy a botrányai után képesek voltak riporternek betenni ezt a majmot! – fogalmazott valaki, utalva a pénzszórási botrányra a Deák téren.

– Szomorú az RTL felől hogy nem érdekli őket a nézők véleménye, és mindent ugyanúgy csinálnak, mint tavaly – tette hozzá egy másik kommentelő, ezek után pedig talán nem véletlen az sem, hogy tavaly is 10 millió forintra büntette a csatornát a Média- és Hírközlési Hatóság.