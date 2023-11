Kifakadt a Sztárbox miatt a magyar műsorvezető

Bár az RTL nagy reményeket fűzött a Sztárbox című műsorához, a legutóbbi adásnak igencsak érdekes visszhangja lett. Már csak azért is, mert a nézők élőben láthatták, ahogy Rácz Jenő úgy kiütötte Kabát Pétert, hogy az egykori válogatott focista elájult a ringben. A sportolóhoz azonnal orvost hívtak, hiszen mozdulatlanul feküdt, párjára, Róka Adrienne-re pedig annyira ráhozta a frászt, hogy sírva ugrott be a küzdőtérre, és ott várta, amíg kedvesét megvizsgálják a szakemberek. Végül megállapították, hogy a kisebb agyrázkódás mellett valószínűleg nem esett komolyabb baja Kabátnak, ám a mérkőzést nem folytathatta, így a séf a Sztárbox eddigi legdurvább kiütésével nyert.

Bár a történtek után Rácz Jenő szimpatizánsai ujjongva örültek az eredménynek, az átlagos néző már nem így gondolkodott. És egyébként a Klubrádió műsorvezetője, Bolgár György sem.

Súlyos véleményt fogalmazott meg a Sztárboxról Bolgár György (Fotó: Szabolcs László)

„Ez lenne a szórakozás?”

A Megbeszéljük című rádiós műsorban jó pár percet annak szentelt a műsorvezető, hogy elmondja, mit gondol az RTL dédelgetett show-járól. Nos, valószínűleg a készítők nem voltak felkészülve arra, hogy a műsor előrehaladtával egyre több negatív vélemény lát majd napvilágot. Többek között olyan is, melyben azt is firtatják, hogy egy ember kiütése, vagy éppen ájultra verése hogyan lehet bárkinek is szórakoztató?!

A Sztárbox című tévéműsorban kiütötték az egyik résztvevőt. Kabát Péter, volt válogatott focistát, aki utána eszméletlenül feküdt a ringben

– kezdte mondandóját Bolgár, aki azt is kérdőre vonta, hogy egyáltalán erre van-e igénye a közönségnek. Valóban vért szeretnének látni, vagy csak "muszáj" nézniük?

– Ez lenne a szórakozás? Ezt a show-t akarja a közönség? Egy kis vért, vagy sokat? Csak ülök, és nem értem – tette hozzá a műsorvezető, akinek véleményén egyébként a nézők is osztoznak...

Már a haverok sincs gyomra ehhez

Bolgár sarkalatos véleményéből egy fontos dolog mérhető le: már a balos haveroknak sincs gyomra ahhoz, hogy tapsoljanak az egymást véresre, ájultra püfölő RTL-es celebekhez.