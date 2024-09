Egyszerre temette tenyerébe arcát az ország: ők estek ki a Sztárban sztárból ma este

Ma este folytatódott a Sztárban sztár - All stars műsora, ami bizony az ország legnagyobb házibulija. A hangulat most is fergeteges volt, hiszen Tilla és a zsűri remek atmoszférát teremtett, a versenyzők pedig pazarabbnál pazarabb produkciókat adtak elő. Talán dönteni sem lehet arról, hogy kinek a produkciója volt a legjobb, egy azonban biztos: itt már nem voltak gyenge láncszemek. A mezőny rendkívül erős volt, és a zsűri is alig tudott különbséget tenni a sztárok között. Sajnos azonban két hírességnek a játék ma véget ért.

A mai adás során Oláh Ibolya, Vastag Tamás, Pál Dénes és Sipos Tomi került a veszélyzónába. A közönségtől végül Vastag Tamás és Pál Dénes kapta a legkevesebb szavazatot, így számukra a játék véget ért.