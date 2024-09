Szörnyű fájdalmak: ilyen állapotban van most Liptai Claudia

„A műsor készítői természetesen mindent megtesznek, hogy Claudia komfortosan érezze magát a Sztárban Sztár All Stars forgatása alatt. Felvettük a kapcsolatot menedzserével, aki közvetíti felénk, ha Claudiának bármire szüksége lenne a felvétel során. Mivel tisztában vagyunk vele, hogy ez a betegség fájdalommal jár, a forgatásra kirendelt állandó orvosi felügyelet is készen áll arra, hogy enyhítsen ezen. Továbbá egyeztettünk a műsor egyik stylistjával is, mivel tudjuk, hogy jelenleg a bőréhez durvább anyag nem érhet, ezért terv szerint egy nagyon finom, hernyóselyem ruhában lesz a következő adás felvételekor, ezzel is igyekszünk őt megkímélni az esetleges fájdalmaktól. Az All Stars egész stábja várja vissza Claudiát, és mindent megteszünk, hogy a lehető legkellemesebben teljen neki a stúdióban töltött idő” - tájékoztatta a Borsot a csatorna sajtóosztálya.

Fájdalmai ellenére sem hiányozhat Liptai Claudia a Sztárban Sztárból

Nos, Claudiát kemény fából faragták, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy még a szakavatott szemek sem vehették észre, milyen fájdalmak közepette tért vissza a Sztárban Sztár All Stars stúdiójába szeptember 21-én. Természetesen Kiss Márk, a műsor stylistja is figyelembe vette, milyen állapotban értékeli Clau a produkciókat, ezért egy speciális ruhát tervezett neki arra az estére. Méghozzá hernyóselyemből!

"Ő amúgy is szereti ezt a lazább, könnyedebb stílust. Arra figyelünk, hogy a varrások mindenhol úgy legyenek eldolgozva, hogy ne szúrjon, ne karistoljon, ne sértse sehol a bőrét még véletlenül se"

– árulta el a stylist.

A rajongók aggodalma természetesen nem csökkent az 5. élő adás után, már csak azért sem, mert Claudia nem titkolta, hogy komoly fájdalmakkal küzdött múlt szombaton. Az Origo megkereste a TV2-t, és Claudia menedzsmentjét. A következő szűkszavú, ám annál konkrétabb választ kaptuk:

"Liptai Claudia jól van, és természetesen ott lesz a hatodik élő show-ban"

– állt a hivatalos válaszban.

A Sztárban Sztár All Stars stábjának és a versenyzőknek tehát nem kell nélkülözniük Claudiát, aki szerencsére már túl van a nehezén, és olyan érzelmes és őszinte értékelést várhatunk tőle, mint amit az elmúlt hetekben már megszokhattunk.