Lékai-Kiss Ramóna megdöbbentő dolgot mondott a Sztárban Sztár All Stars után, gondoltad volna?

Rendkívüli izgalmakat hozott vasárnap este a Sztárban Sztár All Stars negyedik élő show-ja. Volt olyan versenyző, akinek a produkciója könnyeket csalt a négy zsűritag szemébe, míg más énekes után szinte összedőlt a TV2 stúdiója a nevetéstől.

Sztárban Sztár All Stars: Lékai-Kiss Ramóna megható pillanatot élt át (Fotó: Mate Krisztian)

Az előző, harmadik adáshoz hasonlóan most is nyolcan léptek színpadra, két négyes csapatban. Négyen (Vastag Tomi, Sipos Tomi, Pál Dénes és Oláh Gergő) egy éneklés után azonnal továbbjutottak a zsűri és a közönség értékelését követően, a másik négy énekesnek azonban egy második produkcióban is meg kellett mérettetnie.

Tolvai Reni, Orsovai Reni, Emilio és Puskás-Dallos Peti volt a négy vigaszágas szereplő. Tolvai Reni a zsűritől 37 pontot kapott Billie Eilishként, Emilio 38-at azért, hogy életre keltette Tones and I slágerét, és elképesztően megnevettette a közönséget. Orsovai Renáta Opitz Barbi volt, második körös fellépése 36 pontot ért, Puskás Peti Judy Garland-ja pedig a maximális 40 pontot kapta.

Végül Emilio és Orsovai Reni távozott a műsorból.

Lékai-Kiss Ramóna, akinek vasárnapi szettjét vélhetően a 101 kiskutya ihlette, Tolvai Reni produkciója után nem tudta magában tartani az érzéseit. A kamerák kereszttüzében árulta el, hogy olyan érzések kerítették hatalmába Reni előadása közben, amiket még soha, a Sztárban Sztár egyetlen korábbi évada alatt sem élt át. Az élő adás után Rami a Bors kérdésére kifejtette, mire gondolt pontosan, sőt, egy meglepő dologról is lerántotta a leplet.

– Nem azért ülünk ott a zsűriszékben, mert mi jobban énekelünk, mint a versenyzők, hanem azért, mert az elmúlt évek tapasztalatai, színpadi vagy akár tévés munkái már olyan gyakorlatot hoztak a mi életünkben, hogy alkalmassá tesznek minket arra, hogy mi kritizáljuk akár pozitívan, akár negatívan az adott színpadi produkciót, és kicsit a nézői székből mondjuk el a véleményünket. Amikor Reni felállt a színpadra, megjelentek a fények és elindult ez a produkció, akkor még nem tört rám ez az érzés, de körülbelül a közepénél jött egy csönd, ami eluralkodott a stúdióban. Ez a csönd és Reni rám olyan hatással volt, ami még nem volt itt nekem a három évad alatt. Lehet, hogy csak két másodperc volt, de olyat hozott ki belőlem előadó, amire még nem volt példa