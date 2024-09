Íme, ezek voltak a Sztárban Sztár eddigi legemlékezetesebb alakításai! – Galéria

Szeptember 7-én újra felgyúlnak a reflektorok fényei, és Tilla műsorvezetésével elindul a Sztárban Sztár All Stars az előző évadok legjobb versenyzőivel. Azokkal az énekesekkel, akik elképesztő produkcióikkal egyszer már bizonyítottak, ám most újra összecsapnak, hogy kiderüljön ki nyeri el közülük a legsokoldalúbb előadónak járó elismerést!

Trap kapitány is nagy sikert aratott nőként a Sztárban Sztár színpadán (Fotó: Bors)

Az eddigi évadokban számtalan versenyző bizonyította, mennyire tehetséges átalakulóművész, legyen az női vagy férfi, hazai vagy külföldi előadó, akinek a bőrébe kellett bújnia. Felejthetetlen pillanatokat okozva ezzel a képernyők előtt ülőknek és a zsűripult mögött helyet foglalóknak egyaránt.

Az idei Sztárban sztár All Stars szeretné az eddigieket is felülmúlni, az elő show-k minden eddiginél nagyobb szereplőgárdával indulnak, 24 elismert előadó produkciói váltják majd egymást a színpadon. Az biztos, hogy idén sem lesz hiány nevetésből és könnyekből, de addig is merüljünk el kicsit a múltban, hoztunk néhányat a szombaton fellépő tizenkét sztár legemlékezetesebb Sztárban sztáros pillanataiból!