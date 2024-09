Sydney van den Bosch bikinis fotója visszahozta a nyarat

Mint arról korábban a Bors beszámolt, év elején derült ki, hogy a TV2 Szerencselányára a válása után újra rátalált a szerelem, majd rövid idő múlva el is is jegyezték. Sydney van den Bosch örömmel osztott meg néhány információt közelgő esküvőjéről a Borssal. Az egyébként egyelőre titok, hogy pontosan mikor fog egybekelni Sydney van den Bosch és szerelme, Benjamin.A Szerencselány nemrég pedig azt is elárulta egy bejegyzésében, hogy hamarosan el fog költözni jelenlegi otthonából.

Fotó: Kliszek Antal / hot! magazin

Sydney van den Bosch egy dögös bikinis fotóval búcsúzott a nyártól. A fekete-fehér fotón egy medencében feküdt, de olyan kihívóan, hogy a képet nézve is azonnal érzi az ember a nyári hőséget.

„Ez a 2024es bikini body és sanszos, hogy a 2025 is hasonló lesz” – írta büszkén és magabiztosan Sydney van den Bosch őrületesen szexi fotójához, amit ide kattintva tekinthetsz meg.

- Ne is legyél vékonyabb, nem állna jól. Így vagy csinos és nőies.

- Gyönyörű vagy így vagy tökéletes!

- Nagyon szép vagy és Szexi Sydney

- Oh azok a idomok

- Azta de gyönyörű vagy

- nem győzték dicsérni Sydney szépségét a rajongói.