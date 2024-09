„Olyan édesek vagytok” – Nagy bejelentést tett Sydney van den Bosch

Év elején derült ki, hogy a TV2 Szerencselányára a válása után újra rátalált a szerelem, majd rövid idő múlva el is is jegyezték. Sydney van den Bosch örömmel osztott meg néhány információt közelgő esküvőjéről a Borssal.

Fotó: archív / hot magazin

A Szerencselány korábban megmutatta már a gyönyörű fehér menyasszonyi ruháját. Az egyébként egyelőre titok, hogy pontosan mikor fog egybekelni Sydney van den Bosch és szerelme, Benjamin.

„Annyi mindent osztanék meg veletek az esküvővel kapcsolatban... de lehetetlen mindenkinek megfelelni ez ügyben is... így csak 1-1 dolgot hagyok itt: a ruhám is készül, csak sajnos nem tudtam eddig próbálni a műtétem miatt, most viszont ezzel is tudunk haladni” – árulta el korábban Sydney von den Bosch.

A Szerencselány nemrég pedig azt is elárulta egy bejegyzésében, hogy hamarosan el fog költözni jelenlegi otthonából. Vagyis posztjából arra lehet következtetni, hogy nemsokára a közös fészek is megvalósul az esküvővel párhuzamosan.

„Őfelsége szájtörlő mester Happy Kisasszonnyal. A hamarosan eladó sorban lévő kanapénkon pihengetve #mindjártköltözünk #vagyismármegintköltözünk” – írta fotójához Sydney von den Bosch, amit ide kattintva tekinthetsz meg.

- Nagyon szép kép

- Olyan édesek vagytok, Sydney!

- Oj de csinos vau

- olvadoztak a szerencselány követői.