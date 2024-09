Csak egyetlen percre zökkentette ki a gyász Stohl Andrást

Nincs nehezebb helyzet egy jó értelemben vett bohóc számára, mintha úgy kell porondra, színpadra, vagy tévékamerák elé lépnie, hogy a lelkét szanaszét tépi a gyász. Stohl András is vállalta a kockázatot, ami számára éppen abban rejlett, hogy a Sztárban Sztár All Stars élőshow-i alatt nem jelentett számára kapaszkodót egy karakter, ami mögé elbújtathatta a fájdalmát. Hiszen a TV2 képernyőjén önmagát „kell alakítania” a gigashow zsűritagjaként. András nemrég veszítette el édesanyját, de a mély gyászának nyoma sem volt a szombati első élő adás első harmadában. Aztán jött Opitz Barbi, aki Kovács Kati bőrébe bújva adta elő az énekesnő emblematikus, Úgy szeretném meghálálni című dalát. Ez volt az a pillanat, amikor Stohl András arcáról lehullott a „vidámság” maszkja és megvillant a „síró bohóc”, az, aki András lelkét uralja egy ideje. A színész a Sztárban Sztár All Stars szombati élő adásában beszélt először gyászáról.

Stohl András élő adásban beszélt először gyászáról (Fotó: TV2)

Stohl András az édesanyjáról: „Én is felhívnám szívesen… ”

– Nemrégen veszítettem el az édesanyámat, és én is felhívnám szívesen. De nem tehetem meg... Viszont arra emlékszem, hogyan énekelte ezt fekete-fehérben Kovács Kati. És én láttam magam előtt Kovács Katit. Ara is emlékszem, hogy ő valahogy a száját befelé fordítva képezte azokat a vibrátókat, amiket te is csináltál. Nekem ez egy kicsit megjött és jó volt.

Lehet, hogy anyu miatt, lehet, Kovács Kati miatt, lehet, hogy miattad, de nekem tetszett

– kezdte értékelésében Stohl András, akinek rövid, de annál szívfacsaróbb vallomását néma csönd kísérte a fél perccel korábban még egy Tilla poénon tomboló stúdióban. A színész hamar visszazökkent a korábbi hangulatba és csak egyetlen másodpercre komorult el ismét. Akkor, amikor el kellett döntenie, kit látna szívesebben a 12 biztos továbbjutó között, Opitz Barbit, vagy a párbajellenfelét, Zámbó Krisztiánt. Stohl András indoklás nélkül kimondta a szívéig hatoló, fiatal énekesnő nevét.

„Egy csodálatos ajándéka vagy a világnak...”

Erzsébet néni volt a népes Stohl család közepe, aki mindenek felett szerette Andrást, és talán mert a színész féltő szeretettel vette körül a tisztességben megöregedett asszonyt, csak keveset lehetett tudni kettejük mély és szeretetteljes kapcsolatáról. A TV2 szuperprodukciójának zűríztagja évente egyszer, Erzsébet néni születésnapján egy-egy poszthoz csatolt fotóban mutatta meg az édesanyját. 2021-ben ezekkel a szavakkal köszöntötte őt 90. születésnapján: „Édes Drága Anyukám! Nagyon sok ilyen boldog születésnapot kívánok neked! Idén rendhagyó módon tudtunk csak felköszönteni, de reméljük, minél hamarabb magunkhoz is ölelhetünk! Egy csodálatos ajándéka vagy a világnak és nekünk is, immár 90 éve! Kívánni sem tudnánk jobb, szeretőbb anyukát, nagymamát. Isten éltessen Édesanyám! Szeretünk!” – állt akkor Stohl András Instagram-posztjában.