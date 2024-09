Szerelmes dalt írtak Schobert Norbi és Rubint Réka házasságáról – videóval

Megható ajándék: szerelmes dalt írt a Sztárban sztár leszek! versenyzője Schobert Norbi és Rubint Réka házasságának megújítására. Az előadó, Fürjes István „Isti-Pí” több mint húsz éve ápol közeli barátságot a fitneszguru házaspárral.

Rubint Réka és Schobert Norbi több mint húsz éve él boldog házasságban, szerelmüket most dalban éltetik (Fotó: Szabolcs László / Bors)

„Egymás belső baráti körébe tartozunk"

Rubint Réka és Schobert Norbi kapcsolata sokak számára példaértékű. Míg napjainkban szinte hetente olvasni újabb és újabb sztárszakításról, addig az ő kapcsolatuk már több mint két évtizede töretlen. 2002-ben kötötték össze az életüket hivatalosan, az esküjüket pedig időről időre megújítják. Legutóbb néhány héttel ezelőtt tettek így, immár a hatodik szertartás volt az életükben. A legközelebbi barátaikkal ünnepelték meg szerelmüket, élükön Isti-Pível, aki különleges ajándékkal, egy személyre szóló dallal készült nekik. A Bors felkeresésére a Zenebutik műsoraiban is gyakran feltűnő énekes elárulta:

– 2003-ban ismertem meg Rékáékat. Egy dunaharaszti wakeboard-pályán láttam meg őket, már akkor is felnéztem a munkásságukra, arra, hogy milyen fittek, egészségesek, fiatalosak. Megszólítottam őket, és tanácsot kértem Norbitól, hogyan kerülhetnék én is ilyen jó formába. Mondhatom, hogy az életfilozófiájuknak köszönhetem, hogy most elfogadható testben létezek – viccelődött Isti, majd hozzátette: – Innen datálódik az ismeretségünk, mára pedig egymás belső baráti körébe tartozunk. Havi rendszerességgel járunk össze, étterembe, vagy egymás otthonába is akár. A legtöbb Alakreformtáborban is ott vagyok, fellépek. Réka és Norbi végigkísérte a zenei pályám alakulását, sokszor énekeltünk, gyakoroltunk már együtt is. Sokat segítettek a felkészülésben akkor is, amikor 2021-ben kipróbáltam magam a Sztárban sztár leszek!-ben.

Schobert Norbi is imádta a dalt

– Nagyon szeretik egymást, ezt pedig időről időre megünneplik. Ennek kapcsán jutott eszembe, hogy meglephetném őket egy dallal, jött is az ihlet. Pál Zoli barátom stúdiójában vettük fel a dalt, itt készült a klip, ő is jóban van Rékáékkal, volt videóanyagunk bőven. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Norbi megosztotta az oldalán a klipet.