Csak úgy potyognak a könnyeink: így mulat a Schobert család

Schobert Norbi és Rubint Réka házassága igazi idilli szövetség. Bár igen megosztó személyek és az évek alatt sok bántás érte őket, a pár ezeket mindig ki tudta zárni, és csak a jó dolgokra koncentráltak. Jóllehet sok nehézséget kellett a hátuk mögött hagyniuk (Norbi betegsége, szakítások, támadások és rágalmak), ők azért csak a jó dolgokba kapaszkodnak, abból pedig adatott nekik bőven. Fantasztikusan összetrató családjuk van: a gyerekeik ügyesek, okosak, talpraesettek, és bizony szívesen vesznek részt a családi életben. A karrierjük a csúcson jár, és nagyon sok barátjuk van, akikre támaszkodni tudnak. Norbi ezzel kapcsolatban osztott meg egy klipet.

A Schobert család nagyon szereti együtt tölteni az idejét

Schobert Norbi most egy tüneményes videót tett közzé. Az egyik legjobb barátjuk ugyanis írt nekik egy dalt, amely arról szól, hogy a házasságuk milyen erős, hogy milyen ügyesen küzdik le együtt az akadályokat, és hogy mennyire tiszteletreméltó, becsületes emberek. Ehhez egy klip is készült, amelyen bulizós videók lettek bevágva, és bizony az állunk is leesik, hogy a Schobert család milyen pazarul tud szórakozni. A videót Norbi sem bírta ki könnyek nélkül, és így nyilatkozott róla: