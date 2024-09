Scherer Péter kitálalt a Dallas imádott sztárjáról. Elárulta, milyen volt Patrick Duffyval dolgozni.

Patrick Duffy is feltűnik a hamarosan debütáló filmben, melynek főszereplője Scherer Péter (Fotó: JUNO11 Distribution)

Patrick Duffy százmillió forinttal segíti Magyarországot

Néhány napja óriási port kavart egy nagy színész magyarországi látogatása. Patrick Duffy egy díjátadó kapcsán látogatott hazánkba, a Dallas Bobbyja mindenki szívét elnyerte. Nem titok, nem most járt először hazánkban. Korábban egy forgatás kapcsán utazott ide. Hamarosan debütál a Lepattanó című magyar vígjáték, Scherer Péterrel az élen, de fontos szerepet kap a Dallas Bobbyja is a történetben. S hogy milyen volt a közös munka, arról a színész az Abaházi Presszó vendégeként mesélt.

– Tavaly ősszel forgattunk. Egy kis szenzációja a filmnek, hogy Vékes Csaba rendezőbarátom álmodott egy nagyot. A történet szerint egy mecénás, aki egy Dél-Amerikában élő, idegenbe szakadt hazánk fia, aki nagyon gazdag, elküld egy százmillió forintos utalást a kedvenc focicsapatának, de az összeg véletlenül a magyar gombfoci csapathoz érkezik. Ezt a mecénás Patrick Duffy játssza, aki a népszerű Bobby Ewing szerepben vált népszerűvé a Dallasban.

– Egy kaland volt vele játszani, megnézni közelről. Annak idején egy helyes fiú volt, imádták a csajok. Most 74 éves, jól néz ki. Iszonyú magas! Több mint tíz centivel magasabb nálam. Egy magas, vékony fiú. Nagyon szimpatikus, nyitott volt a beszélgetésre. Sokszor beült a jelenetekre, amikor nem is ő következett. Nagyon tetszett neki a forgatókönyv is, megérezte a humorát.

A műsorban a színész elárulta, nemcsak magyar sajátosság a gombfoci: Brazíliában is űzik, egy kissé más kivitelezésben, két világbajnokság van belőle: egy Brazíliában és egy Magyarországon!