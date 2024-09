Özönlenek a gratulációk Tóth Gabiéknak: „Nagyon boldog vagyok”

Október végén elstartol a Dancing with the Stars ötödik évada, amiben parádés párosok állnak össze. Tóth Gabi például a szerelmével fog parkettre lépni. A szerelemesek most szeretnék egy új oldalukat megmutatni, és sosem hallott történeteket elmesélni.

Fotó: Nánási Pál / TV2

Ennek kapcsán pedig többségben pozitív visszajelzést kaptak, sőt a legtöbben gratuláltak a szerelmespárnak. A rajongók szeretete nagyon meghatotta Tóth Gabit, aki nem is habozott és köszönetet mondott a gratulációkért. Ezzel egyidőben pedig eloszlatta követői maradék aggodalmát is.

„Köszönjük nektek Mátéval a rengeteg gratulációt! Nagyon jól esik nekünk! Kérdeztétek, hogy hogyan fogom tudni csinálni a Sztárban Sztárt is és a Dancinget is. Sztárban Sztár utolsó élő show Október 19, Dancing első élő show Október 26. Nagyon boldog vagyok, hogy mindkét műsor versenyzője lehetek! Szorítsatok nekem és legyetek velünk Október 26-tól is a @dancingtv2 -n. Tényleg mindenki táncol” – írta szerelmes fotójához Tóth Gabi.