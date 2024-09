„Olyan volt mintha belecsöppentem volna egy tündérmesébe” – Így emlékszik vissza 21 évvel azelőttre Laky Zsuzsi

Laky Zsuzsi ugyan már feleség és két gyermekes édesanya, ezért sokaknak eszébe sem jut, hogy 21 évvel ezelőtt ő volt Európa Szépe. A gyönyörű sztáranyuka most a kedvünkért nosztalgiázott egy kicsit, és elárulta, milyen érzés most visszatekinteni erre az életre szóló élményre.

21 évvel ezelőtt lett Európa Szépe Laky Zsuzsi, elárulta, hogy emlékszik rá (Fotó: TV2)

Ugyan sok évvel ezelőtt került a fejére a korona, Zsuzsi mégis úgy emlékszik az érzéseire, mintha tegnap lett volna:

— 19 éves voltam, szóval szinte már olyan rég volt, mintha igaz se lett volna, de szívesen emlékszem rá vissza. Persze az, hogy bekerültem a köztudatba szintén ennek köszönhető, és nagyon sok jó dolgot megtapasztalhattam ezáltal, meg nyilván sok rosszat is. De most is ugyanúgy végigcsinálnám.

Akkor még szinte gyerek voltam, és persze, apukám mindig velem volt mindenhol és óvott mindentől. De olyan volt mintha belecsöppentem volna egy tündérmesébe, vidéki, kanizsai lányként. Nagyon jó erre visszaemlékezni, különösen, hogy vannak olyan barátnőim, akiket ott ismertem meg, és mai napig tart a barátságunk

— mondta Zsuzsi.

Laky Zsuzsi lánya is szívesen kipróbálná magát

A szépségkirálynő elárulta, bár sosem volt titok, hogy részt vett a versenyen, a lányaival nem sokat beszél róla, de úgy tűnik még így is érdekli őket a szépségversenyek világa:

— Megmondom őszintén a lányaink ugyan tudnak róla, a videót is látták egyszer, meg persze otthon, a szüleimnél most is vannak képek kirakva rólam a koronában, de nem nagyon szoktunk erről beszélgetni. Nyilván valamennyire érdeklődnek eziránt a világ iránt, hiszen csajok, de szerintem ez akkor is így lenne, ha nem nyertem volna meg ezt a versenyt.

Egyszer viszont nagyon meglepett, amikor a nagyobbik lányom szájából elhangzott az a mondat, hogy „Anya, én úgy terveztem, hogy egyszer majd én is leszek Zala szépe”, mert 16 évesen én is az voltam. De nyilván ez a verseny az ottani, zalai lányoknak van, és bár sokat vagyunk Nagykanizsán, szóval kicsit úgy is érzi, mintha zalai lenne, de tulajdonképpen nem az. Szóval el kellett neki magyaráznom, hogy ez nem egészen így működik, hogy ott elindul pesti lányként, de nagyon aranyos volt. És persze, furcsa is, mert nem is gondoltam volna, hogy neki valamikor megfogalmazódik a fejében ez a gondolat

— mesélte.