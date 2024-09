"Nem számít, hogy érettségim sincs, mindenkinél okosabb vagyok" - Kőgazdag Csabi mindenkinek beszól

Úgy milliomos, vagy talán milliárdos, hogy még csak 21 éves. Rendesen kiveri a biztosítékot az embereknél Herceg Csabi, támadják, kritizálják. De ami tény, az tény: van egy több százmilliós villája, sportautói, ami szerinte menőbbek, mint a milliárdos üzletemberé, Jákob Zolié. Szerinte mindegy, hogy neki nincs érettségije, sokkal okosabb másoknál, sőt, igazi példaképként tekint önmagára!

Herceg Csabi jót is tesz a pénzével - Fotó: Máté Krisztián

Ebbe neki belefér az is, hogy pénzpisztollyal lövi a 20 ezreseket a Ferrarira és a luxus Audira a garázsában, vagy éppen azzal kérkedik, mennyit érnek a ruhái. Mint fogalmazott: amit ő tud, azt nem lehet tanítani.

Most azonban azt mondta, itt az ideje, hogy a rengeteg pénzével valami jót is tegyen. Rászoruló családokat vitt cirkuszba, kifizette a belépődíjukat. A cirkusz előtt az aranyszínű Ferrarijával állt meg, ami felért egy látványossággal... Ahogy Herceg Csabi fogalmazott: nem fél a parkolóban hagyni a 100 milliót érő autót, sőt, néha azt is elfelejti, hogy van egy ilyen luxusautója.

"Tudom, hogy vannak hátrányos helyzetű emberek, nekik akartunk örömet okozni. Meglep, hogy sajnos kétezer forint milyen sok tud lenni embereknek. Amit mi borravalónak odaadunk, az mást kisegítene akár egy estére" - mondta a TV2-nek.

Csaba elégedett a jótékonysági esemény eredményével, mint mondja, a Puskás Arénát háromszor megtöltő Azahriaht is lekörözné.

"Ez itt ezer ember, teltház úgy, hogy egy nappal előtte jelentettem be. Úgy, hogy nem vagyok énekes. Ha énekes lennék, akkor legközelebb Azahriah rekordját dönteném meg. 60 ezer vagy mennyi volt? Én 100 ezret csinálnék!"

Herceg Csabi utazásokkal már betervezte az évet. Mennek Tenerifére, a Maldív-szigetekre, a karácsonyt pedig New Yorkban fogják tölteni.