Megmutatta álomotthonát Nádai Anikó - fotók

Nagy fába vágta a fejszéjét a Nádai Anikó párja, Hajmásy Péter segítségével ugyanis eladták a korábbi otthonukat, és közösen vágtak neki a hosszú építkezési folyamatnak, ami szerencsére a tervezett ütemben zajlott le, probléma nélkül.

Nádai Anikó gyermekei miatt is döntött az otthonváltás mellett Fotó: archív / hot magazin

– A legutóbbi költözésemkor még csak ketten voltunk Patrikkal, így teljesen más szempontokat vettem figyelembe. Ezt követően jött az életembe Peti, majd megszületett a közös gyermekünk, Alex, és már nem fértünk el a korábbi házunkban.

Ezért elkezdtünk nézelődni a piacon, és nagyon szerencsések voltunk, mert találtunk olyan kivitelezőt, akinek láthattuk a referenciamunkáit.

Peti becsöngetett a kivitelező által épített házakba, megkérdezte az ott lakókat, hogy milyen tapasztalataik voltak vele, és csupa jót mondtak – kezdte Anikó a hot!-nak.

Nádai Anikó izgult, mennyire lesz honvágya a kisfiának

Anikóék öröme határtalan volt, főleg amikor a kivitelező a kiszemelt város azon területére vitte őket, ahol a lelkük legmélyén lakni szerettek volna. Így már semmi sem állhatott az útjukba, néhány hete pedig be is költöztek az otthonukba.

Nádai Anikó Instagram-oldalán is beszokott számolni, hogyan halad az új otthonuk (Fotó: ARCHÍV / HOT MAGAZIN)

– Nyilván az építkezés nem ment ilyen gyorsan, de azt kell mondjam, hogy a megbeszélt átadási időponthoz képest csak huszonnyolc napot csúsztunk, ami ekkora volumenű munkálatoknál teljesen normális.

Most már sikerült teljesen átszellemülnünk, és hála Istennek, a gyerekek is nagyon élvezik.

Az elején izgultam, hogy nem lesz-e honvágya Alexnek, hiszen ő még csak az előző házban élt, de olyan szép szobát sikerült tervezni neki, amibe azonnal beleszeretett, és ki se akart jönni onnan. Patrik viszont már nagyfiús szobát kért, így azt az ő igényeihez mérten alakítottuk ki. Minden reggel fülig érő mosollyal kelünk fel – mesélte büszkén az anyuka.

„Nem volt olyan, amiben ne értettünk volna egyet”

Először nem akartak építkezni, de ha már így alakult, ebből szerették volna kihozni a maximumot, ami – elmondásuk szerint – sikerült is, hiszen ők is és a gyerekek is nagyon örülnek az új családi fészeknek.

A fürdőszoba igazi letisztultságot tükröz (Fotó: RTL / HOT MAGAZIN)

– Szerencsések vagyunk, mert olyan házban élünk, amit mi álmodtunk meg.

Az elején arra gondoltam, hogy igénybe veszem egy lakberendező segítségét, de annyira szeretek ezzel foglalkozni, hogy inkább ketten álmodtuk meg Petivel, a mi elképzeléseink, a mi vágyaink, a mi igényeink szerint.

Felosztottuk a helyiségeket, hogy ki miért felel, például Petié volt a garázs, enyém a konyha. Azt szokták mondani, hogy egy építkezés próbára tehet egy kapcsolatot, de azt kell mondjam, hogy nem volt olyan, amiben ne értettünk volna egyet. Mindketten letisztult vonalakat akartunk, ezért egy otthonos, modern kis házunk lett. Ráadásul a munkahelyem is közel van, így a lehető legjobb forgatókönyv valósult meg – áradozott Anikó.