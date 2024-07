Ilyen nagy már Nádai Anikó és Hajmásy Péter kétéves kisfia

Nádai Anikó és Hajmásy Péter élete mesésen alakul, közös gyermeküket nevelik és még álomotthont is építettek maguknak. Az idő viszont rohan, a pár ugyanis két éve jár jegyben, és már jövőre tervezik az esküvőt is. Viszont nemcsak az eljegyzésük, hanem kisfiuk, Alex is már kétéves lett.

Nádai Anikó és Hajmásy Péter szerelme tündérmesébe illő (Fotó: archív/hot magazin)

Nemrég Anikó osztott meg két aranyos képet kisfia születésnapjáról. Az egyiken a torta látható, amit sokféle gyümölcs díszített, valamint egy kék marcipán traktor. A másikon pedig boldogan bújik össze anya és fia a jeles napon. Természetesen a műsorvezető arra nagyon ügyelt, hogy fia arca ne látszódjon, de az szembetűnő mekkorát nőt az utóbbi időben a kis Alex.

Ilyen nagyot nőtt Nádai Anikóék kisfia (Fotó: Instagram/ Nádai Anikó)

Nádai Anikó elárulta mikor esküsznek meg

Anikó, és "Hagyma" már négy éve alkotnak egy párt, és a rajongók folyamatosan nyüstölik őket minden tavasszal, hogy mikor lesz az esküvő. Bár a pár már többször is nyilatkozta, hogy „na most már tényleg meg lesz tartva” illetve, hogy „majd a jövő nyáron” de ez idáig nem jött el a nagy nap. Az utóbbi időben viszont olyan híresztelések kaptak szárnyra, hogy a páros komoly szervezkedésbe kezdett. Ugyanis a pár héthatárra szóló bulit szeretne tartani menyegzőjükkor, ahol a gyerekeken és a rokonokon kívül a barátaik is osztoznak majd az örömükben. Mivel mindketten igen aktív szociális életet élnek, ez legalább 200 embert érinthet, ha nem többet... Ennek bizonyítéka, hogy Nádai Anikó Instagram-oldalán is több kérdezőnek válaszolta azt, hogy 2025-ben biztosan megtörténik a nagy esemény.