"Ideig-óráig tudok haragudni a férjemre" - Liptai Claudia a házasságáról vallott

Színésznő, műsorvezető, médiasztár: ez mind Liptai Claudia. Sokan temperamentumosnak ismerik, és leginkább a képernyőn való megjelenéseivel azonosítják, holott ő kíváncsian és szeretettel fordul mindenki felé. Nem lehet skatulyába dugni, de vannak szerepei, hiszen amellett, hogy milliók életébe lép be olykor akár a televízión – most éppen a szeptember 7–8-ától a dupla adással induló Sztárban Sztár All Starsban – akár a színházon keresztül, a hétköznapokban feleség és anya. Kisebbik gyermekével, a nyolcéves Marcellel nagyon szoros a kapcsolatuk. Van egy szokásuk: minden évben elkészül egy fotó, amin a kisfiút az édesanyja strandolás közben magához ölelve felemeli.

Liptai Claudia egyszerre több szerepben is tündököl (Fotó: hot! magazin archív)

„Marcikám, amíg élek, emellek” – írta az idei képhez még a nyáron, mert a nyolc év dacára Marci még kisgyerek. Nem így lánya, Panka, aki nemrég betöltötte a 18. évét, ami sok szülőnek felfoghatatlan mérföldkő.

– Azt sem tudom még felfogni, hogy gyerekeim vannak – mondta erre nevetve. – Mert a mai napig képes vagyok a fejemben tizenhét éves lenni, aki még egyáltalán nem is gondolt erre.

Úgy érzi, ez teljesen normális, hiszen az ő személyisége, mint minden emberé, megannyi részből áll össze. Benne ott él az a tinédzser, aki mindig nyitott az önfeledt szórakozásra, és a két gyerek anyukája is.

– Ez a kettő pedig furcsán, de találkozik bennem egymással – mondta.

Liptai Claudia szeretné átadni azt, amit fontosnak tart

Méghozzá úgy, hogy utat mutat csemetéinek. Pankának is azt az utat mutatta, amelyen ő maga is elindult annak idején, és amely sikeres nővé tette. Nem meglepő, hogy a fiatal felnőtt lánya az édesanyjával ugyanúgy ABBA-t hallgat, mint ahogyan Claudia is azt hallgatott az ő anyukájával. A nyitottság és befogadás egyensúlyában hisz, és amúgy sem túl szigorú szülő.

– Mindig úgy gondoltam, hogy nem erőltethetem rá a lányomra, amit én szeretek – mondta a hot! magazinnak a műsorvezető a Sztárban Sztár All Stars sajtótájékoztatóján.

Csak tovább szerettem volna adni neki azt, amit én is fontosnak tartok.

Panka olyan környezetben van, és olyan embereket és műveket ismer, amelyeket az édesanyja is szeret. Persze ebben van egy jó adag tudatosság is.