Elképesztő örömhírről számolt be Liptai Claudia

Egymást érik a születésnapok Liptai Claudia családjában. A népszerű műsorvezető hétfőn lett 51 éves, lánya, Panka kedden lett nagykorú, Claudia férje, Ádám pedig ma ünnepli a szülinapját!

Édes módon köszöntötte cukrász férjét Liptai Claudia (Fotó: Nagy Zoltán)

Liptai Claudia megható sorokkal ünnepelt

Nosztalgiával telt Liptai Claudia hete eddig. Bár saját születésnapjának a közösségi oldalán nem tulajdonított nagy jelentőséget, de tegnap Gesztesi Károllyal közös lánya, Panka születésnapja alkalmából édes fotómontázzsal rukkolt elő a csinos nővé cseperedő lányról. Szerdán pedig férje, Pataki Ádám volt a soros: a neves cukrász 44 éves lett.

Claudia őt is kedves képösszeállítással ünnepelte, ahol kapcsolatuk mérföldköveit sorakoztatta fel. Bensőséges képeket mutatott az első randikról, közös bulikról, egzotikus nyaralásokról. Megható pillanatokból sem volt hiány, a cukrász szülőszobában készített szelfije is feltűnt, majd egy kedves családi fotó az akkor még újszülött kisfiukkal, Marcival. A képek elérnek napjainkig, ahol közös fiuk már hétéves, s Panka is csinos nővé cseperedett.

Ha a képek nem lettek volna elég meghatóak, Claudia szívhez szóló sorokat is intézett nyilvánosan a szeretett férfi felé:

Kedves, jólelkű, határozott, nagyvonalú, szexi, figyelmes, érzékeny, tehetséges, szuperapa. Ő a férjem. Ő a szülinapos. Csillagom minden szépet minden jót mára és mindig!

– áradozott a családanya.

Liptai Claudia a férjéről: kedves, jólelkű, szexi, érzékeny, szuperapa... (Fotó: Bors)

Mindenki elolvadt Claudia szavaitól

Claudia a showműsorokban már többször bizonyította, milyen jól bánik a szavakkal. Ezúttal sem maradtak kedves szavai hatás nélkül, kommentelők tucatjai méltatták példaértékű kapcsolatukat. Gubik Petra énekes-színésznő szívecskékkel és anyósnyelvet fújó fejecskével kívánt minden jót Claudia férjének, Erdélyi Timi pedig mindkettejükre gondolt: