"Látni akarod a nagymamádat?" Szívszaggató részletek derültek ki Harry herceg gyászáról

2022. szeptember 8-án gyászba borult a világ, amikor távozott az élők sorából II. Erzsébet királynő az Egyesült Királyság szeretett uralkodója. A királynő azonban nemcsak egy nemzetközösség vezetője volt, hanem egyben nagymama is volt, aki imádta az unokáit, köztük a tékozló Harry herceget is. Nem véletlen hát, hogy a királynő utolsó napjaiban a herceg is hazarepült a feleségével Amerikából, hogy el tudjon búcsúzni a nagyanyjától. Az új uralkodó Károly király azonban nem engedte, hogy a vérrokonokon kívül bárki meglátogathassa az édesanyját, így Meghan Markle és Katalin hercegnő nem utazhatott Balmoralba. Harry herceg így egyedül pattant fel egy magángépre, hogy találkozhasson még egyszer utoljára a nagymamájával.

Harry herceg számára örök fájdalmat fog jelenteni, hogy se az édesanyja, sem a nagyanyja halálának pillanatában nem tudott jelen lenni /Fotó: Getty Images / hot magazin

Harry herceg azonban elkésett, a gépen utazva az internetről tudta csak meg, hogy elhunyt a nagymamája - erről a Spare (Maradék) című könyvében árult el részleteket.

Amikor a gép ereszkedni kezdett, a telefonom pittyent egyet, Meghan írt egy üzenetet: Hívj fel, ha ezt megkapod. Ezután megnéztem a BBC honlapját, ahol a címlapon két mondat volt: A nagymamám meghalt, az apámból pedig király lett

- idézte Harry herceget a DailyStar.

Miután megérkezett Balmoralba, Harry herceget a nagynénje Anna brit királyi hercegnő fogadta, aki egyetlen kérdést tett fel neki:

Megkérdezte, hogy látni akarom-e a nagymamámat. Azt válaszoltam igen, látni szeretném

- írta Harry herceg a Spare című könyvében.