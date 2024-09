A királynő különleges ajánlatot tett Meghan Markle-nak, de a hercegné nem élt a lehetőséggel

A megboldogult királynő, II. Erzsébet bár egy uralkodóhoz méltó erkölccsel és szigorral nevelte gyermekeit, egy anyára jellemző szeretettel állt minden családtagjához, így az unokája feleségéhez Meghan Markle-höz is. Most a család egyik bennfentese, Diana hercegnő korábbi komornyikja, Paul Burrell árulta el, hogy a királynő egy meglepő és egyedülálló ajánlatot is tett Meghan Markle-nak, azonban a hercegné visszautasította azt.

Erzsébet királynő meglelő gesztust tett Meghan Markle felé /Fotó: AFP

Közismert tény, hogy Meghan Markle mielőtt összeházasodott volna Harry herceggel, előtte több tévésorozatban is kipróbálta magát, próbált utat törni magának a hírnév felé. Ezek a próbálkozások azonban egy 100 epizódos sorozat mellékszerepénél nagyobb sikert nem hoztak el a hercegnének. Úgy látszik azonban, hogy II. Erzsébet királynő szerette volna, ha Meghan folytatja a színésznői pályafutását és nem a királyi család tagjaként vállal munkát.

A királynő mindig is nagyon kedves volt Meghannel. Egy alkalommal még azt is felajánlotta neki, hogy nyugodtan folytassa a színésznői karrierjét, ha ezt szeretné

- kezdte beszámolóját Paul a DailyStarnak.

De Meghan úgy döntött, hogy nem akar tovább dolgozni színésznőként, inkább a királyi család oszlopos tagja akart lenni, így visszautasította a királynő ajánlatát. Később a botrányos interjúja során úgy fogalmazott, hogy: "nem gondolom úgy, hogy bármit is feladtam volna, ezt az egészet egy változásnak fogom fel"

- tette hozzá a komornyik. Paul Burrell kihangsúlyozta, hogy a királynő mindent megtett, hogy egyben tartsa a családot, és meggyőzze róla a sussex-i házaspárt, hogy maradjanak Angliában, azonban nem járt sikerrel.

Azért érte különös csapásként Erzsébet királynőt, amikor Meghanék elhagyták a családot, mert ő minden tőle telhetőt megtett, hogy rávegye őket, hogy maradjanak

- zárta sorait Paul.