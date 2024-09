"De szexi!" Talpig feszülős ruhában őrjített meg mindenkit Köllő Babett

Örülhettek Köllő Babett rajongói a minap, amikor a színésznő ismét egy dögös felvétellel jelentkezett be a közösségi oldalán. Babett soha nem tagadta, hogy fontos számára a külseje, amiért keményen megdolgozik: ahogy korábban fogalmazott, nála a beach body már évek óta készül, nem csupán télen. A nyár immár véget ért, és lassanként talán a forróság is kezd alábbhagyni, a színésznő pedig továbbra is rendszeresen felkeresi az edzőtermet.

Köllő Babett / Fotó: Szabolcs László

Babett a minap ismét edzés közben osztott meg egy fotót a követőivel Instagramon: talpig feszülős edzőruhája tökéletesen kihangsúlyozta hibátlan alakját, a rajongóinak is teljesen leesett az álluk a látványtól.

De szexi vagy!

- üzente a színésznőnek az egyik rajongója.

Gyönyörű alakod van!

- jegyezte meg ámuldozva egy másik kommentelő - ezzel pedig nem kár is lenne vitába szállni.

Íme, a dögös felvétel!