Kamilla királyné fia mindent elárult: így van a nagybeteg Károly most

Mióta kiderült III. Károlyról, hogy rákos beteg, azóta folyton feleségét, Kamilla királynét kérdi arról a nép: hogy van őfensége? Azt azonban ritkán hallani, hogy azt kérdeznék tőle ő, hogyan viseli az egészet. Nos, most a fia, Tom Parker Bowles elárulta, hogyan is viseli anyja azt, hogy Károly rosszindulatú daganatos betegséggel küzd, amit még év elején, januárban diagnosztizáltak nála. Sőt, arról is beszámolt, hogy a király hogyan bírja a kezeléseket.

Kamilla királyné és a fia, Tom Parker Bowles / Fotó: AFP

Az orvos szerint a kezelés jól halad

- mondta a 49 éves Tom Parker Bowles, majd rátért arra is, hogy Kamilla hogyan viseli az egész helyzetet:

Az édesanyám kemény nő.

Tom Parker Bowles a királyné ex-férjétől, Andrew Parker Bowlestól származik. A pár 1973 és 1995 között volt házas. Kamilla ezt követően 2005-ben kötötte össze az életét Károllyal.

Kamilla fia épp új szakácskönyvét reklámozta, amikor információt közölt Károlyról és Kamilláról. Ezt pedig azok után tehette meg, hogy a király egyedülálló módon közölte népével még az év elején, hogy prosztatamegnagyobbodása miatt műtik őt. Az uralkodók ugyanis ezeket inkább titkolni szokták, mintsem közhírré tenni. Ezek után pedig már az sem volt kérdés, hogy azt is közli a Buckingham-palota közleménye által, hogy rákos.

Mindezt ráadásul annak ellenére tette, hogy Robert Jobson királyi író szerint valójában Kamilla nem akarta, hogy Károly nyilvánosságra hozza az állapotát, a király azonban felülbírálta őt, írja a Life.hu.