"Jutottunk veled bármire? Semmire!" - Mészáros Bende keményen nekiesett Zsigmond Anginak

Az Ázsia Expressz nem csak fizikai, de lelki megpróbáltatás is. Ahogy Szuperák Barbi fogalmazott egy vitájuk során Jolly-val a Fülöp-szigeteken, a verseny kihozza mindenkiből a valódi énjét. A perpatvarok egy párt sem kerültek el, ám Zsigmond Angi és Mészáros Bende harca nélkül szinte egy adás sem telik el. A fiatal tartalomgyártó ugyanis nem érti, hogy szerelme miért beszél órákat stoppoláskor, amikor az lenne a feladat, hogy siessenek.

Ismét csúnyán egymásnak estek a szerelmesek Fotó: Szabolcs László

Elmond egy fél regényt, mire beülünk a kocsiba

- panaszkodott a tegnapi adásban Angi, hozzátéve, ha megtanult volna ő is angolul, akkor nem lennének most ebben a helyzetben. Ezt pedig Bende is tudja, aki bizony ki is emelte: a stoppolásoknál ő játszik kulcsszerepet, így hagy csinálja már úgy, ahogy ő akarja.

A szépsége meg a cukisága miatt megállnak, aztán nyilván a nehezebb feladat az enyém lesz. Én meg hagy használjam a számat annyiszor, ahányszor akarom.

Vitájuk azonban itt nem ért véget. Szálláskeresésük közben ugyanis Angiban még mindig annyira dúltak az érzelmek, hogy eltört nála a mécses. Mint mondta, elege van abból, hogy a hosszas stoppolást nem engedi el szerelme, miközben ő minél gyorsabban, beszéd nélkül ülne autókba.

Két hete nem érted meg, hogy jól szeretnék és gyorsan játszani

- közölte Bendével, aki erre teljesen kiakadt.

Nem mennél semmire, ha nem beszélnék, ugye azt tudod?

- vágott vissza, hozzátéve, nem érti Angi miért vinnyog ezen állandóan. Majd még azt is megkérdezte tőle kiabálva:

Jutottunk veled bármire? Jutottunk bármennyire veled? Eljutottunk valamennyire? Semmire

- utalt ismét barátnőjének az angoltudására.

Végül azonban Bende elismerte, heves vitáikat nagyban megnehezíti az, hogy vannak Anginak olyan kirohanásai, amit még ő maga sem ért. Ezt pedig még nem tudja kezelni, mivel nincsenek régóta együtt.