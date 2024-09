Haláleset miatt adták fel Cserpes Lauráék, megszólalt a helyükre kerülő Zsigmond Andi: "Ilyen áron nem szívesen folytatjuk a küzdelmet!"

Az Ázsia Expressz történetének legdrámaibb pillanatainak lehettünk személyesen is tanúi a második hajsza végén. Cserpes Laura és édesapja ugyanis akkor jelentették be társaiknak, hogy elhunyt az üzletember édesanyja, vagyis az énekesnő nagymamája. Egyúttal átadták a játék folytatásának lehetőségét a hajszán utolsóként beérkező Zsigmond Anginak és Mészáros Bendének. A fiatalok, zokogva borultak a gyászoló páros nyakába, majd amint leálltak a kamerák, megrázó interjút adtak a Borsnak és egy fontos üzenetet is megfogalmaztak játékostársaik és önmaguk felé.

Bende és Angi is összeomlottak... Fotó: Bors

„Laurának és Istvánnak is szeretnék bizonyítani”

– Az, ahogy Laura és István átadta nekünk a folytatás lehetőségét, nagyon durva…

Ilyen áron nem szívesen folytatjuk a küzdelmet!

– Meg is kérdeztem Istvántól, hogy valóban az ő döntésük volt-e, mert csak abban az esetben tudok erre a lehetőségre igent mondani. Arra kért, hogy bizonyítsunk nekik is. Kimondhatatlanul sajnáljuk, ami történt. Tudom, mit éreznek most, hiszen nemrégen veszítettem el a nagyszüleimet… – csuklott el Angi hangja. Bende szintén kereste a szavakat és a drámai történések benne is felhoztak egy fájdalmas emléket.

– Én három évvel ezelőtt veszítettem el a nagymamámat. A nagypapámnak pedig ígéretet tettem, hogy látni fog a tévében. Idős már és az ő aláírása van a karomra tetoválva. Éppen az Ázsia Expressz előtt készült… Neki és most már Laurának és Istvánnak szeretnék bizonyítani. Ha magunk miatt feladnánk, akkor is menni fogunk tovább – mondta könnyeit nyelve a fiatal srác.

Az Ázsia Expressz legfiatalabb párosa azt reméli, hogy a tragédia megváltoztatja a párosok egymáshoz való viszonyát Fotó: TV2

Ázsia Expressz: „Fordulóponthoz érkezett az idei évad...”

Bende ezen a ponton láthatóan elgondolkodott és ki is mondta azt a bölcsességet, amit remélhetőleg játékostársaival is megosztott.

– Az Ázsia Expresszben felfokozott állapotban van minden páros, hiszen extrém körülmények között, extrém feladatokat kell megoldanunk minden egyes nap. Ez feszültséget és vitákat is generál. Ugyanakkor ez a tragédia ráébresztett arra, hogy sokkal megértőbbnek és toleránsabbnak kell lennünk egymással, hiszen fogalmunk sem lehet, hogy egy adott párnak milyen napja volt, mit láttak, mit éltek át aznap. Szerintem komoly fordulóponthoz érkezett most az idei évad és szinte biztos, hogy mindenkit ráébresztett, hogy ez itt csak egy játék és a való életben ott várnak minket a valódi problémák – fogalmazott a Borsnak Mészáros Bende.