Mélyen a zsebébe nyúlt Jákob Zoltán, zokogva borultak a nyakába

Áramot, élelmiszert és még egy okostelefont is vitt egy Pest vármegyei családnak Jákob Zoltán. A magyar milliárdos mélyen a zsebébe nyúlt és örökre megváltoztatta a nehéz sorsú család életét.

Áramot, élelmiszert és még egy okostelefont is vitt egy Pest vármegyei családnak Jákob Zoltán Fotó: Szabolcs László

Egy péceli családnak akarunk vinni úgy áramot, hogy ne kelljen hozzá nekik semmi

- fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videójában Jákob Zoli, aki egy napelemmel indult el Pécelre.

Nálunk ilyen sötét van ilyenkor!

- mutatta meg otthonát a nehéz sorsú család.

Hoztunk áramot!

- közölte a jó hírt a milliárdos, amire a család hölgy tagja könnyekben tört ki.

Ez most komoly? Kezem-lábam remeg! Édes Istenem! Köszönöm szépen! Egy éve kínlódunk, hogy nincs áram! Egy éve!

- borult Jákob Zoli nyakába a hölgy, aki a fél szemére már alig lát. Ott tart, hogy műszemet kell, hogy kapjon.

Az áram azonban csak az első meglepetés volt, a milliárdos üzletember élelmiszerből is bevásárolt a családnak, majd egy okostelefont is elővett a zsebéből, mert arra is nagy szüksége volt a péceli családnak.