Igazi bombázó: elképesztő alakot villantott Nádai Anikó - Fotó

Nem telt unalmasan az utóbbi néhány hónap Nádai Anikó és Hajmásy Péter számára. Az egykori magyar valóságshow-szereplő, jelenleg műsorvezető és párja ugyanis eladták a korábbi házukat, és közösen vágtak neki a hosszú építkezési folyamatnak, nemrég pedig már be is költözhettek az új otthonukba.

Nádai Anikó és Hajmásy Péter / Fotó: archív / hot magazin

Bármennyire zsúfolt időszakon is van éppen túl, egy bizonyos: a csinos műsorvezető így is tudott időt szakítani a testedzésre. Nádai Anikó nemrég egy edzés közben készült fotót osztott meg az Instagram-oldalán, amelyen lila sportmelltartóban, és ahhoz illő, testhez álló nadrágban mutatta meg hibátlan alakját. A követői is egészen el voltak ámulva a látványtól.

Bombázó... Sok munka van benne

- jegyezték meg az egyik hozzászólásban.

Csini vagy, Anikó! Csak így tovább!

- üzente a műsorvezetőnek egy másik rajongója.