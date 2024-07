Nádai Anikó hatalmas mosollyal pakolta ki a dekoltázsát - Fotó

Nádai Anikó egykori magyar valóságshow-szereplő, jelenleg pedig műsorvezető és alkalmanként színésznőként is helytáll. Napokon belül teljesen megváltozik Nádai Anikó élete erről nemrég számolt be. Ugyanis, mint kiderült, nemsokára új házba költözik a családjával, az Instagramon meg is mutatta egy friss fotóval, hogy miként áll az építkezés. A műsorvezető és a vőlegénye, Hajmásy Péter már régóta tervezik a költözést, ami most megvalósulni látszik.

Fotó: archív / hot magazin

Nádai Anikó még amellett, hogy a munkában, a családjában és az új otthona körül is meg kell állnia a helyét, bomba formában van, amit most meg is mutatott. Laza eleganciával egy igazán szexi mosolyt villantott, amiről azonban könnyen elkalandozhat az ember figyelme, ugyanis szűk felsője kihangsúlyozza a műsorvezető hatalmas dekoltázsát.

„Magyarország egyik legszebb Nője vagy!”

„Egy csodaszép, mosolygós NŐ vagy Anikó”

„Gyönyörű vagy, és boldog is, ez látszik!!!”

- nem győzték dicsérni a rajongók Anikót.