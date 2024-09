Ideiglenes műsorvezetőt kapott a Tények: megríkatta az Újratervezésben szereplő családot

Az Újratervezés csapata a felújítás mellett meglepetés programokkal is kedveskedik a műsorban szereplő családoknak, hiszen egytől egyig nehéz időszakon mentek keresztül. Ez igaz a háromgyermekes Kapuvári családra is, akiknek a felújítás alatt álló otthona három évvel ezelőtt teljesen lakhatatlanná vált, így egy kis melléképületbe kényszerültek mind az öten. A TV2 csapata viszont újra igazi otthonná varázsolta a felismerhetetlen, kormos épületet, amit a család a Tények stúdiójában tudott meg.

Újabb család életét változtatta meg az Újratervezés, Kapuváriék megkapták új otthonukat Fotó: TV2

A Rácalmáson élő család legfiatalabb tagjának, Zsoltikának nem akármilyen programot szervezett Szabó Zsófi, műsorvezetővé válhatott néhány percre. A Tények stúdiójában Gönczi Gábor segítségével maga jelenthette be a hírt, amiről még ő sem tudott, hogy elkészült az új otthonuk. A bejelentés pillanatában szinte megfagyott a levegő, a családtagok maguk sem hitték el, amit hallottak. Ám, amikor végre megértették, vége a nehézségeknek és végre új életet kezdhetnek, szinte mindannyiuknál eltört a mécses.

Amikor hallottam, hogy beköltözhetünk a házunkba, nagyon meghatódtam. Leírhatatlan az az érzés, amit ilyenkor érez az ember

– mondta könnyes szemmel, de mosollyal az arcán az édesanya.

Nagyon boldog voltam, el is érzékenyültem és nagyon várom már, hogy hazamenjünk

– egészítette ki anyukája szavait Zsófi.

A rácalmási családnak a lélegzete is elállt felújított otthonuk láttán Fotó: TV2

Az Újratervezés szinte csodát tett

A felismerhetetlenségig kormos, nyomasztó hangulatú ház szinte menthetetlennek tűnt a hét elején és sokkal inkább emlékeztetett egy horrorfilm díszletére, mint családi otthonra. De Csuti, Léna és a csapat, ahogy mindig, most is kitett magáért és a váratlan akadályokat is átugorva igazi meleg fészekké varázsolták a házat. Sőt, az utolsó simításokban még Stohl András is besegített, hogy minden időben kész legyen.

Az mindig egy nagyon jó érzés, amikor már ennyire felpörögnek az események a végén. Amikor tudjuk, hogy már úton van a család és hamarosan megérkeznek, akkor nincs mese, dolgozni kell. Izgatottan várom, hogy mit fog szólni a Kapuvári család, de azt remélem, hogy itt az örömtől könnyek fognak potyogni

– mondta a műsorvezető.