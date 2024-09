Hunyadi Donatella is segít Micskó Benin

Micskó Benjámin még csak 4 éves, de már most élete egyik legnagyobb csatáját vívja, mert egy nagyon ritka izomsorvadásos betegségben szenved. A kezelésére viszont csak Amerikában van lehetőség, ami viszont nagyon sokba kerül. Példátlan az összefogás, ami a kis Beni megsegítéséért létre jött. Több ismert ember is csatlakozott az ügyéhez, mint például Dér Heni, Stana Alexandra, és Hunyadi Donatella is, aki a Borsnak elmondta, hogyan ismerkedett meg a fiú történetével és milyen érzések kavarognak benne.

Hunyadi Donatella Instagram-oldalán jelentett be, hogy ő is beáll a Beni megsegítésére indult kezdeményezés mögé (Fotó: YouTube)

Egy ismerősömön keresztül ismertem meg Beni történetét, aki felkért, hogy támogassam az alapítványt a többiekkel közösen. Boldogan vágtam rá az igent, csak később olvastam utána, hogy pontosan mi is ez a betegség és milyen tünetei vannak. Ezek után úgy éreztem, hogy az ő küzdelme mellett a saját problémáim eltörpülnek, és ezek igazán nem számítanak. Emlékeztetett arra is, hogy mennyire hálás, szerencsés lehetek a családomért. Én is fogok majd, mint magánember segíteni egy összeggel, hogy sikerüljön megkapnia a gyógymódot.

– mesélte el az érzéseit Donatella, aki azt is hozzátette, hogy sajnos még nem találkozott Benivel, de édesanyjától egy megható üzenetet kapott, és bízik benne, hogy meggyógyulhat és boldog lehet a kisfiú.

Hunyadi Donatella anyja büszke lehet: lánya azonnal igent mondott a 4 éves Beni megsegítésére

(Fotó: Instagram/Hunyadi Donatella)

Hunyadi Donatella tartósan a történet hatása alá került

Egy ilyen történet mindenkit elgondolkodtat. Ez Donatellával sem volt másként, elmondása szerint még aznap este is a hatása alatt volt.

– Este kutyasétáltatás közben is ezen gondolkoztam és azt éreztem, hogy lelassult az élet arra az időre. Kicsit le is kell lassítania az embernek, hogy észre vegye azokat a dolgokat, amikért hálás lehet – zárta a gondolatait Donatella.