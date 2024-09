Gyászol a nemzet: 81 éves korában életét vesztette sokak kedvenc színésze

Elhunyt sokak kedvenc színésze Chris Serle. A korábbi rádiós sztár és az Ilyen az élet művésze 81 éves korában hunyt el. Halálát családja erősítette meg. A Bristolban született, közkedvelt férfira, aki az 1970-es, 80-as évek sztárja volt rengetegen emlékeznek. Rokonai mellett kollégiái és rajongói emlékeznek rá. Búcsúüzenetek sorával engedik el őt végső útjára.

Rengetegen gyászolják. Fotó: Mate Krisztian

Nem tűnt úgy, hogy öregszik. Egyszerre kezdtünk pályafutásunkat a színházi világban, de Chris polihisztor lett. Nyugodj békében!

- emlékezett meg róla egy kollagénője, Judy Matheson. De rajta kívül rengetegen írták még, hogy mekkora tehetség is volt ő és, ami még ennél is fontosabban: micsoda ember is volt valójában, milyen kedves volt a kamerák mögött is, írja a DailyStar.

Halálát egykori munkahelye, a BBC rádiói is közölte. Mint írták, Chris öröksége a 70-es és 80-as évekből örökre fennmarad miközben három gyermekét és szeretett feleségét, Alit hagyja hátra.

Temetését és búcsúztatását családja szervezi, információk róla időben közölve lesznek

- közölték.