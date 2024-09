Csalók gyűjtenek pénzt a gumiüzemben lábát vesztett családapa nevében

Mint arról a Bors és a Ripost is beszámolt, Gazdag Péter élete 2023. szeptember 14-én megváltozott. A nagykanizsai gumiüzemben dolgozó szakember mellett felrobbant egy hatalmas abroncs, aminek következtében a családapa métereket repült és durván megsérült. Mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol az életét sikeresen megmentették, ám az egyik lábát és az egyik szemgolyóját is kénytelenek voltak eltávolítani. Azóta már persze a kórházból, illetve a rehabilitációról is kiengedték, valamint a családja, a párja és az első osztályos kislánya körében éli mindennapjait. Azonban az apa hazatérésének az örömét a csalók keresztülhúzták.

Csalók próbálnak pénzt szerezni Péter nevében Fotó: Olvasói

A csalók Péter nevében próbálnak pénzt szerezni

Péter előbb-utóbb szeretne egy irodában elhelyezkedni, hiszen bármennyire is szeretett gumiüzemben dolgozni, a megváltozott állapotában már nem lenne képes minden feladatot maradéktalanul elvégezni. Kálváriájának híre bejárta az országot, ez pedig egy bűnöző társaságot is megihletett. Egyesek úgy gondolták, hogy Péter nevét felhasználva sok pénzt fognak keresni.

Létrehoztak ezért egy kamu Facebook-profilt a családapa nevére, amihez Péter eredeti közösségi oldaláról még a képet is lelopták.

A csalók nem érték be ennyivel, hiszen Péter nevében, egy hosszas posztban leírták a baleset történetét egyes szám első személyben, majd ugyanígy közölték, hogy a balesetért senki nem felel, így kártérítést sem kap. Azt is hozzátették, hogy még egymillió forint hiányzik ahhoz, hogy a műlábát kifizethesse.

Természetesen megkerestük a valódi Gazdag Pétert is, aki tudott a csalásról.

Ezt nem hiszem el. A posztot egy újabb helyen megosztották?

- kérdezett vissza Péter, amikor közöltük vele, hogy a kiírást mi egy tatabányai csoportban láttuk.

- A héten már feljelentést is tettem a rendőrségen. Igen kellemetlenül érintene, ha megtudnám, hogy volt, aki utalt a bűnözőknek. Természetesen a felhívásban nem az én számlaszámom szerepel! Szeretném leszögezni, hogy nem gyűjtök pénzt, tehát egyértelműen visszaéltek a nevemmel!

- fakadt ki a családapa.