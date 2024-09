Új szintre emelkedett Baukó Éva és Dér Heni összecsapása

Nem válaszolt rá azóta sem, de annyi biztos, hogy szerintem azt azóta sem tudja feldolgozni, ezért vett most megint elő engem. Kár volt... Már nem érdekel a szereplés, most már csak akkor fogok megszólalni, ha belekevernek engem valamibe. Én csak olvasok és ha valami történik a bulvárban, azt jól megcsámcsogjuk a barátnőimmel. Egyébként hallgatok már, ha ki nem kezd valaki. Akkor viszont megvédem magam. Más módon is lehet egyébként reklámozni egy bokszműsort, de örülök, hogy még mindig felülnek erre a Baukó Éva vonatra, hátha nézettebb lesz a meccse, mert a nézettségi adatok alapján most a béke s....ge alatt van.