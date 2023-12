Forrnak az indulatok, egymásnak esik Rippel Feri és Szabó Simon

Fáradnak a játékosok, talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy mindenki egyre feszültebb a Farm VIP-ben. A piros és a sárga csapat összeköltözése óta jelentősen megszaporodtak a viták, a nézeteltérések. Olyan versenyzők is egymás ellen fordulnak, akik korábban szorosan összezártak. Rippel Feriben az ominózus farmgyűlés óta – amikor is azzal vádolták meg, hogy terrorizálja lány társait –, különösen forrnak az indulatok. Szinte már az élő fába is beleköt, most pedig Szabó Simon is sorra kerül.

Forrnak az indulatok Feri és Simon között, bár korábban egy csapatot alkottak (Fotó: TV2)

A színészt a háta mögött beszéli ki úgy, miközben Simi a közelben az egészet kihallgatja. Az artista azt ecseteli, szerinte a verseny ezen szakaszában már mindenki elkövet mindent a győzelem érdekében, ami már átment egy gátlástalan viselkedésbe. Pont ezt gondolja Szabó Simonról is, aki korábban épp azt kérte csapattársaitól, hogy szavazzák ki.

– Leginkább az fájt nekem ebben az egészben, hogy engem nem kérdezett meg.

Oltogatta a Lacit és az Alfit, hogy miért nem vagyok jó ember. Nem is adott lehetőséget, hogy bele tudjak szólni, habár tudta, hogy bent ülök a vécén.

Feri bármire képes, hogy megnyerje ezt a játékot, ezt hangoztatni is szokta. Ha arról lenne szó, hogy a csapattársai fején kell átgyalogolnia, akiket lenyom közben a víz alá, hogy megkongassa a harangot, megtenné – fejtette ki sérelmeit a színművész, aki alig várta azt a pillanatot, amikor mindenki előtt felelősségre vonhatja Ferit.

Simon sérelmezi, hogy csapattársa a háta mögött beszéli ki (Fotó: TV2)

– Miután egész nap nem volt lehetőségem, hogy a Ferivel ezt megbeszéljem, szerettem volna először négyszemközt dumálni, erre azonban nem volt lehetőség. Így azt gondoltam, este, mindenki előtt vonom kérdőre – mondta Simi, majd társaihoz intézte szavait.

– Nem akarok ünneprontó lenni, csak reggel volt egy kis sztori. A vécén voltam, amikor fültanúja voltam Feri beszélgetésének. Csak arra lennék kíváncsi Feri, amikor azt mondtad, hogy ármánykodok, mit jelent számodra? – tette fel a kérdést az artistának.

Rippel beismerte, tisztában volt azzal, hogy csapattársa végig hallja a beszélgetést, a célja pedig ezzel az volt, úgy tudja elmondani Simiről a véleményét, hogy nem szól közbe.