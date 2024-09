Azonnal odavonzza a szemet: tangás bikiniben villantotta meg formás idomait Hunyadi Donatella

Hunyadi Donatella és édesanyja, Kiszel Tünde még az őszi hajtás előtt elszökött egy kis nyaralásra Görögországba. A naptárdíva és énekesnő lánya a rajongók legnagyobb örömére rendszeresen oszt meg képeket a krétai napsütésről. A legnagyobb pozitívuma pedig ezeknek, hogy rendszerint fürdőruhában, bikiniben pózolnak a képeken.

Fotó: Szabolcs László

Donatella most is egy képcsokorral örvendeztette meg a követőit, amiből nem maradtak el a bikinis fotók. Először szemből pózolt a kamerának, majd hátulról is megmutatta irigylésre méltó alakját.

Természetesen a rajongók nem is hagyták szó nélkül, záporoznak a tüzes és szív emojik, valamint többen is megdicsérték, mennyire szép Donatella.