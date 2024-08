"Megyek és elveszem feleségül magamat" – Tóth Andi lemondott a pasikról

Tóth Andi lassan másfél éve tagja a szinglik klubjának, s úgy tűnik, kifejezetten élvezi a szabad élet adta lehetőségeket. Legalábbis minden jel erre utal, illetve maga az énekesnő is többször megerősítette, hogy neki most nem kell férfi az életébe. Egészen pontosan úgy fogalmazott: jelenleg nem nyitott, és a következő 50 évben sem lesz az. Viccesen pedig még hozzá tette azt is, hogy a kutyák és macskák kivételt képeznek ez alól. És akkor most az urakhoz szólunk, ugyanis van még egy rossz hírünk a számukra!

Tóth Andi inkább elvenné magát feleségül, minthogy most egy férfihez menjen hozzá (Fotó: Bors)

Tóth Andi: "Megyek és elveszem feleségül magam"

Nos, a másik rossz hírünk az lenne, hogy Andinak tényleg esze ágában sincs most ismerkedni, ugyanis rájött, hogy férfi nélkül is teljes az élete. Főleg, ha a főzésről van szó. Oké, ezt már tudtuk akkor is, mikor elindította a saját "főzős műsorát", amiben egyszerű, de nagyszerű ételeket készít. Viszont most steaket csinált magának, és annyira jól sikerült szerinte, hogy feleségül is veszi magát.

Úgy döntöttem, hogy megyek és elveszem feleségül magam. Olyan steaket csináltam... Jézusom, hallelujah!

– fogalmazott az Instagram-oldalán Andi, akinek láthatóan nagyon bejön a szingli lét. Bár, sosem tudhatja, hogy mikor jön a szőke herceg fehér lovon... Vagy esetében a barna hajú herceg, ha a korábbi választásaiból indulunk ki.