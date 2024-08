Rubint Rella egészségéért aggódnak rajongói: „Túltolta”

Rubint Rella gyakran posztol egészséggel, életmóddal kapcsolatos tartalmakat közösségi oldalára. Már csak azért is, mert az influenszernél többféle ételintoleranciát állapítottak meg. Rella laktózérzékeny, gluténérzékeny, és inzulinrezisztenciával küzd, ezért különösen fontos számára, hogy hogyan étkezik. Ilyen diétát viszont nem könnyű fenntartani, ráadásul szinte az összes káros élelmiszer fogyasztását kizárja. Így nem csoda, ha Rubint Réka unokahúga finoman szólva sem küzd túlsúllyal. Rajongói mégis aggódnak, hisz Rella korábban már bevallotta, hogy testképzavara miatt pszichológushoz járt.

Rubint Rella Instagram-oldalán közzétette legújabb képei miatt aggódnak az influenszerért a követői (Fotó: Canon Hu.)

Visszaeséstől tartanak

Követői azonban aggódó posztot fogalmaztak meg egy közösségi oldalon, ahol azt is felvetették, hogy Rellának nem kellene tovább fogynia. Szerintük az influenszer már így is bombaformában van, és félnek, hogy újra kialakult nála egy esetleges testképzavar vagy étkezési zavar, hisz már korábban is küzdött ilyen problémákkal. Tartanak tőle, hogy a sok diéta és edzés esetleg a gyönyörű sportoló egészségének rovására megy. Már csak azért is, mert Rella nem olyan régen maga is azt mondta, hogy fogyni szeretne, ami sikerült is neki.

Vele kapcsolatosan én is azt gondolom, hogy nagyon durván kezd átesni a nem egészséges kategóriába... Kitett egyszer egy képet, amin konkrétan kint voltak a bordái, és a szöveg ott is az volt, hogy nem elégedett az alakjával, le kell adnia pár kg-ot. És ezt azóta már rengetegszer megismételte.

— Én azt gondolom, hogy az ilyen típusú fitnesz influenszerek előbb vagy utóbb eljutnak a testképzavarig. Állandóan méregetik magukat nézik, hogy kerekedik, hogy szálkásodik stb. Ez olyan mértékű ráfókuszálás, hogy teljesen beszippantja, és e körül forog életének minden területe. És milyen érdekes, hogy náluk is ugyanúgy kimutatható a PCOS (policisztás petefészek szindróma), hormonális gondok, emésztési zavarok — írta egy aggódó követő.

— Nem az a kérdés, jó alakja van-e, mert igen az van. Ha ő ezt kövérnek látja, akkor igen, egy étkezési zavar kapujában áll.

Szerintem az nem normális, amit kitett pár hete, hogy az all inclusive nyaraláson is alig evett, hogy megtartsa a formáját. Sajnos én sem merek hízni, holott nagyon vékony vagyok, szóval teljesen átérzem a helyzetét. Ha benne van ebben az ember, marha nehéz kijönni belőle.

Én is azt érzem, hogy túltolta, és igen, nekem is az jutott eszembe, hogy lehet a testképzavara köszönt be újra — olvasható egy aggódó hozzászólásban.