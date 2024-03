Schobert Norbi: Nem zavar, hogy fordult a kocka otthon

Schobert Norbi három évvel ezelőtt nem először, de reményei szerint hosszú időre utoljára nézett farkasszemet a halállal, amikor a futásból hazatérve, háza kapujában rosszul lett és összeset. Ha akkor nincs mellette a család kutyája, Hacsi, a fittneszguru holtbiztosan nem éli túl az agyi érkatasztrófát, hiszen az eb 45 percen át őrizte a földön fekvő gazdáját, mielőtt figyelmeztetni tudta az éppen hazaérkező szomszédot a bajra. Norbi azóta saját bevallása szerint 90 százalékosan felépült, de már nem tért vissza akkora elánnal a munkához, mint korábban. De akkor mit csinál most az örökmozgó Schobert Norbi? A Bors erre a kérdésre kereste a választ.

Schobert Norbi már a visszatérésen dolgozik (Fotó: Schobert Norbi)

„Sikerre van ítélve...”

– Most is sokat dolgozom, de jóval kevesebb stressznek teszem ki magam. Sőt, egyáltalán nem idegeskedem. A napom nagy részét Réka menedzselése teszi ki, és örömmel tölt el, hogy amibe csak belevágunk, sikerre van ítélve.

Nagyon népszerű lett az a videótár, aminek sok követője és előfizetője van idehaza és külföldön egyaránt.

Réka heti egy-két alkalommal tornázik, ami tartalomként megjelenik az oldalon és rendszeresen készít élő tartalmakat is, így ez a csatorna pillanatok alatt vállt stabil forrássá. Ugyanakkor nagyon keresettek azok a táplálékkiegészítő termékek is, melyekhez Réka az arcát és a nevét adta – kezdte lapunknak büszkén Norbi, aki elárulta, a sport ma is a napi rutinja része.



„Tulajdonképpen, most neki dolgozom”

– Minden reggel hétkor kelek, majd nyolc és kilenc között eddzek. Vagy futok, vagy bokszolok, de rendszeresen teniszezem is. Nagyjából tízkor kezdem a munkát, vagyis szervezem Réka szakmai életét. Tulajdonképpen most neki dolgozom és ez egyáltalán nem esik nehezemre, sőt nagyon büszke vagyok arra, hogy támogathatom őt abban, amiben a legjobb és sok terhet le tudok venni a válláról. Igen, fordult a kocka, tényleg nem zavar – fogalmazott Schobert Norbi, aki világ életében jól boldogult a konyhában és ezt nem csak a a tévés főzőműsorokban bizonyította, de otthon is szinte naponta tesz valami finomságot a család asztalára. – Szeretek és tudok is főzni, így természetes, hogy ha én érek haza hamarabb, összedobok valamit a családnak vacsorára. Rengeteget tanultam a műsor alatt és gyakorlom is a tanultakat, hiszen miért akarnék kiesni a rutinból, ha már megszereztem – mondta nevetve Norbi, aki ígéri, hamarosan hallunk még róla, hiszen már tervezi a visszatérését a frontvonalba, még ha nem is a korábban megszokott módon.

Schobert Norbi nyughatatlan természete nem engedi, hogy csak otthon üljön (Fotó: Knap Zoltán)

Ennél én nyughatatlanabb természet vagyok

– Közel negyven éve foglalkozom az egészséges életmóddal és a fogyókúrával, és érzem, hogy bőven van még bennem lendület és tudok még újat mutatni ezen a területen.

Van még egy dobásom és hamarosan el is fogom árulni, hogy mire is készülök.

Annyit elárulhatok, hogy hatalmas potenciált látok az online térben és április környékére tervezem a meglepetést. Mert, hogy egyet biztosan nem szeretnék, mégpedig otthon ülni és arra várni, hogy a szeretteim hazaérjenek. Ennél én nyughatatlanabb természet vagyok – jelentette ki a fitneszguru, aki ha lassan is, de fokozatosan nyeri vissza a stroke előtti fizikai állapotát. – Azt hiszem, hogy mostanra úgy kilencven százalékos vagyok. Még nem tudok olyan gyorsan és sokat beszélni, mint korábban, de talán ez nem is akkora gond. Estére kicsit elfárad a jobb kezem, de ezzel már tudok együtt élni. Azt nem mondanám, hogy örülök, de mégiscsak azt gondolom, hogy ez egy megfizethető ár az életemért cserébe – zárta a beszélgetést Schobert Norbi.