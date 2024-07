Méregdrága vízalatti étteremben jártak Polgárék, de nem jól sült el a dolog

Polgár Árpád és Polgár Tünde nem régiben Balin nyaraltak, ahol az egykori luxusfeleség kedvéért még egy vízalatti étterembe is beültek ebédelni. És persze, ahogy mindig, a követőiknek is megmutatták a YouTube csatornájukon, hogy milyen is ez a különleges élmény, ám igencsak úgy tűnt, Polgárék nem éppen elégedettek.