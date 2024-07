Kárpáti Rebeka nem tétlenkedik: hamarosan új időszámítás kezdődik az életében

Kárpáti Rebeka ugyan csak októberben lesz 30 éves, de már most nagyon sok mindenen túl van, és saját bevallása szerint most is egy nagyon izgalmas időszakon megy keresztül. A színésznő karrierje szinte szárnyal, hiszen amellett, hogy színházban játszik, a Zsákbamacskában is láthatták a nézők a műsorveztők mellett. És persze üzletasszonyként is egyre sikeresebb. Most pedig újabb nagy fába vágta a fejszéjét.

Kárpáti Rebeka nagy lépésre szánta el magát, amibe még a 30. születésnapja előtt bele is vág (Fotó: Szabolcs László)

Rebeka az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy mi minden történik mostanában az életében.

Hamarosan 30 éves leszek. Durva. Annyi minden történik mostanában az élet minden egyes terén, hogy néha azt érzem, egyszerűen nem tudom feldolgozni. Így maradnak a tudatosan kitűzött célok, közte meg az embertelen amplitúdókat bejáró go with the flow. Most tartottuk meg a Kinda – ami most már nem csak ruhamárka, hanem multibrand store is – első Fashion Show-ját. Csőre van töltve a hostessügynökségem, a Khama by Kinda indulása. Szeptembertől pedig felvételt nyertem egy egyetemre, ahol egy fantasztikus mesterség alapjait fogom elsajátítani… Azt hiszem, ez egy new era kezdete.

Kárpáti Rebeka szerelmi élete sem egyszerű

Az egykori szépségkirálynő magánéletére rengetegen kíváncsiak, ám ő igyekszik azt óvni a nyilvánosságtól. Különösen, amióta kiderült, hogy áprilisban szakítottak milliárdos vőlegényével, Lénárd Andrással. A pár mindössze néhány hete járt jegyben, amikor kiderült, hogy a kapcsolatuk véget ért. Bár az utóbbi időben felröppent a pletyka, hogy talán vége a mosolyszünetnek és már ki is békültek, hiszen Rebeka az elmúlt egy hónapban már kétszer is járt Csíkszeredán, egykori szerelme szülővárosában. Persze, azt hogy mi van közöttük, nem tudni pontosan, hiszen a színésznő kijelentette, hogy nem szeretne nyilatkozni a magánéletéről, de meglehet, hogy a kapcsolatukban is új időszámítás kezdődött.