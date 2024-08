Ördög Nóri őszinte vallomása a gyerekeiről: „Valószínűleg soha nem élhetnek egy igazán átlagos életet”

Mivel mi mindketten annyira látszódunk, azt tűnt furcsábbnak, hogy őket miért dugdosnánk el. Feléjük is nehéz lett volna megmagyarázni azt, hogy ha mi látszódunk és nekünk ez oké, akkor ők meg miért nem látszódhatnak. Ebben éreztem egy olyan feszültséget, amit ez most feloldott, de folyamatosan figyeljük őket, hogy erre hogyan reagálnak, most már van erről véleményük, van kedvük – nincs kedvük, tehát ez nem egy kényszer… Aki erről kívülről véleményt mond, az soha nem élt a mi élethelyzetünkben és nem érzékeli, hogy ezek a gyerekek valószínűleg soha nem élhetnek egy igazán átlagos életet, mert róluk a környezetükben mindig is tudott lesz, hogy ők a Nánási Pál és az Ördög Nóra gyerekei, még akkor is, ha ők nem látszódtak korábban.