Micsoda romantika! Így ünnepelnek Ördög Nóráék

A sztárpár romantikus körülmények között ünnepelte meg Nánási Pál 51. születésnapját. Ördög Nórával Bajorországba látogattak el, ahol gyermekeik nélkül élvezték egymás társaságát és a meseszép tájat.

Fotó: MW archívum

A műsorvezető posztolt néhány képet a romantikus kiruccanásukról, amelyekből kiderült, hogy Bajorországnak több részét is bejárták, hiszen ellátogattak az Abensbergben lévő Kuchlbauer víztoronyhoz, valamint a weltenburgi apátsághoz is, és természetesen a finom falatokat sem hagyták ki. Az is szembetűnő a fotókon, hogy a szerelem még mindig lángol a nemsokára a 14. házassági évfordulójukat ünneplő pár tagjai között.