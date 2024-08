Hoppá: Ördög Nóra megmutatta, amit eddig még szinte senki sem láthatott

Ördög Nóra Magyarország egyik legnépszerűbb műsorvezetője, aki sikert sikerre halmoz a TV2-n, ráadásul nemcsak a közönség, hanem a szakma is elismeri a tehetségét. Hamarosan egy igazán nagy durranásnak ígérkező szuperprodukcióban láthatjuk őt, ugyanis a sok-sok év után visszatérő Megasztárt is ő vezeti majd – Tilla társaságában.

Ördög Nóra / Fotó: archív / hot magazin

Már nagyban zajlanak a Megasztár 7. évadának munkálatai, valószínűleg ősszel kerül a TV2 képernyőjére a műsor, amit már most rengetegen várnak, hiszen a produkció eddigi évadai olyan előadókkal ajándékoztak meg bennünket, mint például Tóth Vera, Molnár Ferenc Caramel, Radics Gigi, Király Viktor, Tolvai Reni vagy Rúzsa Magdi.

Ördög Nóra most egy különleges poszttal jelentkezett, ugyanis megmutatott pár képet a Megasztár olyan oldaláról, amit eddig csak nagyon-nagyon kevesen láthattak: a kulisszák mögött készültek a felvételek.

Ördög Nóra szokás szerint csodálatosan néz ki a fotókon, biztosan ragyogni fog a Megasztár következő évadában is. A közönség már most azon izgul, hogy vajon milyen énekesek jelentkeztek, és közülük kik kerülnek be a versenybe – de az biztos, hogy nem lesz egyszerű dolga az öt zsűritagnak, Rúzsa Magdinak, Caramelnek, Marics Petinek, Marsalkó Dávidnak és Papp Szabinak.

Itt lehet megtekinteni Ördög Nóra posztját: