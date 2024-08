Németh Kristóf bevallotta 48 évesen szeretne még egy kislányt

Németh Kristóf azon sztárok közé tartozik, aki mindig szívesen mesél a családjáról és az őt ért történésekről, amikbe bizony beletartoznak a szomorú és boldog pillanatok egyaránt.

Németh Kristóf az utóbbi időben rengeteg izmot szedett magára - Fotó: Szabolcs László / Hot magazin

hot!: Remek formában vagy! Gondolom, ez javarészt a boksznak köszönhető.

Németh Kristóf: Alapvetően amik szent célok az életemben, azok mellett mindig kitartok, és teljes erőbedobással csinálom.

Ilyen a szakmám, a családom és a barátaim szentháromsága, de szeretek kampányszerűen is belevágni valamibe, azt nagyon nyomni, és utána akár teljesen el is felejteni évekre.

A színház örök szerelem, és a Fórum Színház igazgatójaként töretlen kitartással dolgozom a kollégákkal évről évre új kulturális projekteken. Ilyen például a Visegrádi Nyári Színház, ami hatalmas sikerrel zárult ebben az évben is. Az idei színházi évadra is kész terveim vannak már, új bemutatóval, sőt 2015 nyarát is készítjük elő!

hot!: Mennyire volt jelen az életedben a sport?

N.K.: Gyerekkorom óta sportolok. Kicsiként atletizáltam, futottam, teniszeztem, kézilabdáztam, kosaraztam, majd később háromszoros magyar bajnok sportlövész lettem. Serdülőként aztán döntenem kellett, hogy az Európa-bajnokságra készülök-e vagy leforgatom életem első filmfőszerepét, amit Szántó Erika Gau­dio­po­li­sá­ban játszottam. Innentől a versenysport-karrierem abbamaradt, és teljes mértékben a filmezés felé vettem az irányt.

hot!: Mit szólt a családod ahhoz, hogy belevágtál egy olyan kalandba, mint a Sztárbox?

N.K.: A feleségem nagyon jól ismer. Amikor mondtam, hogy jött egy ilyen megkeresés, én pedig szeretnék igent mondani rá, de beszéljük meg, ő pontosan tudta, hogy ez mivel jár. Ekkor azt mondta: ha én nagyon szeretnék valamit az életben, ő minden helyzetben mellettem lesz, és támogat. Ne feledkezzünk meg az edzőimről sem: a Veresegyházi Harcművészeti Központban Te­re­be­si Csaba és Horváth Ferenc a két edzőm, akik a lehető legjobb irányba tereltek a felkészülés során.

Németh Kristóf édesanyja remek állapotban van

hot!: A sok munka mellett hogyan jut időd a családodra?