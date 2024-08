Megdöbbentő kijelentést tett Kiss Endi, a Hooligans dobosa: „Nálam alap, hogy nem lesz esküvő!”

A zord külső érző szívet takar – erre nagyon jó példa Kiss Endi. A zenész 53 évesen négygyermekes édesapa lett, és mindig elérzékenyül, ha a lányairól van szó.

Kiss Endi négy lány büszke apukája – Fotó: archív / hot! magazin

– Soha nem volt kérdés, hogy egyszer majd lesz gyermekem, de ha teljesen őszinte akarok lenni, azért arra nem számítottam, hogy három anyától négy lányom lesz – kezdte a hot! magazinnak a dobos a tőle megszokott őszinteséggel. – Mindig be is pánikoltam, amikor kiderült, hogy a párom terhes. De nem bánom, hogy így alakult, sőt! Rajongok értük, aktívan részt veszek a nagyobbak életében is, nagyon jó a kapcsolatom az anyukájukkal.

Bodza, Kiara és Larissza nálam is itthon vannak, én nem vasárnapi apuka vagyok! Nekünk ez így jó: hozom-viszem őket iskolából, edzésről, együtt sportolunk, együtt meditálunk.

Nemrég elutaztunk Spanyolországba nyaralni csak mi négyesben a három idősebbel; előtte Rómában voltunk, a csajom, Lindácska addig itthon volt Albával. Mindent megteszek értük, és azt is tudják, hogy velem mindenről lehet beszélni. Szerencsére jóban vannak, édestestvérekként tekintenek egymásra, és imádják a kicsi Albát; mindig meghatódom, amikor látom őket együtt. Szerencsés vagyok, mert gyönyörű nők vesznek körül. Lehet, hogy le is cserélem jó csajokra a zenekar csúnya pasijait! – nevetett.

„Sosem volt követelőzés”

A dobosnak ugyan voltak hosszú párkapcsolatai, ám sosem volt nős – és a jelek szerint nem is lesz. Úgy fogalmazott, hogy ez nála sosem volt kérdés.

– Nálam alap, hogy nem lesz esküvő, és szerencsére így álltak hozzá a csajaim is. Így emiatt sosem volt követelőzés, szájhúzás, nem árultam zsákbamacskát. Egyébként meghajolok a nők előtt, a mostani és a volt csajaim előtt, mert nem vagyok egy túl jó gyerek, de mindig őszinte – részletezte Endi. – Talán ezért is van az, hogy a gyerekeim édesanyjai is jóban vannak egymással, mindenki elfogadta ezt a helyzetet, és ezért a szülinapokat, ünnepeket mind együtt tudjuk békében ünnepelni.

Idősebb lányaival rengeteg közös programot csinálnak – Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Kiss Endi nyolc napos tej­fakasztó bulit tartott

A Hooligans dalaiban sokszor esik szó a szerelemről, a nők bálványozásáról – na meg persze az élvezetekről, a hedonizmusról. Utóbbinak a rajongója Endi is, aki a mai napig örök fiatalnak tartja magát; azt mondja, sosem fog felnőni.