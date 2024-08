Háborognak az emberek: állítólag biztonsági öv nélkül száguldozott G.w.M a várandós Kulcsár Edinával

G.w.M és Kulcsár Edina a jelek szerint ismét kihúzták a gyufát az embereknél… Történt ugyanis, hogy debütált a házaspár legújabb reality epizódja, - közel három hónapos csúszásban – amiben egy sportkocsit is kipróbálnak. Ezzel semmi gond nem volna, de a szemfüleseknek feltűnt, hogy sem a várandós szépségkirálynő, sem pedig a rapper nincs bekötve, miközben a városban autózgatnak. Persze nem csak városnézésre huppantak be a kocsiba, G.w.M kipróbálta azt is, mit tud a verda…

G.w.M és Kulcsár Edina tényleg nem volt bekötve? (Fotó: Szabolcs László)

G.w.M és Kulcsár Edina ismét kihúzta a gyufát

A rappernek ugyebár volt már hasonló ügye, mikor cimborájával, L.L. Juniorral száguldozott a Petőfi hídon. Ez a történet óriási port kavart akkor, még a rendőrséghez is eljutott, és büntetéssel sújtották a zenészeket.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a megengedett sebesség túllépése miatt a két járművezetővel szemben fejenként 90 ezer forint közigazgatási bírságot, valamint 6-6 közlekedési előéleti pontot szabott ki, míg a vezetés közben kézben tartott mobiltelefonnal videózás miatt a jogszabályban rögzített húszezer forint pénzbírságot szabta ki, valamint három közlekedési előéleti pontot rögzített

– adta hírül tavaly a rendőrség, s egy ilyen ügy miatt még inkább rossz szemmel nézik a rapper mostani „száguldozását”.

A videóban még elhangzik az is, hogy a kocsi, amivel Edina és Márk autózott 560 lóerő, és olykor a rapper oda is lép a gázra. Ekkor már a szépségkirálynő szájából is elhangzik, hogy: „Nagyon erős ez a kocsi, nagyon kemény.” Már ez is kiverte sokaknál a biztosítékot, de ahogy említettük, a nagyobb problémát az okozta, hogy senki nem látott biztonsági övet a páros előtt. Ellenben folyamatos pittyegés hallható a vieóban, ami pont az öv bekötésére figyelmeztet.

Ez komoly, hogy úgy száguldozik a terhes feleségével, hogy nincsenek bekötve? Komolyan nem értem, hogy lehetnek ennyire felelőtlenek

- írta valaki a Redditen, de volt olyan is, aki a védelmébe vette a házaspárt, mondván, hogy lehet, be voltak kötve, csak az öv nem látszott. Ez az elmélet a netezőket annyira nem győzte meg, cserében a rappertől várják a válaszokat.