Kórházba került, műteni kellett az Operettszínház kirúgott színészét

Fellélegezhetnek Sándor Péter rajongói! Ahogy arról a Bors már beszámolt, a Budapesti Operettszínház népszerű művészét idén februárban szabályosan kirúgta a teátrum vezetősége, menesztéséről egy hivatalos közleményt is kiadtak.

Sándor Péter visszatér az Operettbe Fotó: Szűcs Zsuzsa Photography/Facebook

– A Budapesti Operettszínház szerződésbontása a színház vezetése és Sándor Péter között zajlott, végül az eredménytelenül zárult egyeztetések okán eddig ezt nem hozták nyilvánosságra. Kiss-B. Attila főigazgató úr személyesen is nagyra értékeli Sándor Péter kiemelkedő énekesi és színészi kvalitásait, amit az is bizonyít, hogy lehetőséget adott számára, hogy ismét a Budapesti Operettszínház színpadára lépjen, és az elmúlt években számos műfajban főszerepek sorának megformálását bízta a művészre. Sándor Péter az utóbbi időben a színház falain belül tett megnyilvánulásainak tartalma és hangneme bármely más színházban elfogadhatatlan lenne, ahogyan a Budapesti Operettszínházban is védhetetlen, ezért a fenti indokok alapján a színház vezetése úgy döntött, hogy jelenleg nem kíván együtt dolgozni Sándor Péterrel. A Budapesti Operettszínház az ügyet lezártnak tekinti, és a továbbiakban számos kiváló alkotójával és népszerű művészével zajló, széles körben elismert szakmai munkájára kíván koncentrálni

– állt a 6 hónapja kiadott sajtóközleményben.

Sándor Péter rajongói természetesen nehezen tudtak beletörődni a döntésbe, ha egyáltalán bele tudtak, valóságos mozgalmat indítottak, hogy újra lássák kedvencüket a Nagymező utcai színház színpadán. Hat hónap kellett azonban ahhoz, hogy forduljon a kocka, és Péter visszatérhessen az Operettbe.

A színház ugyanis visszahívta a 36 éves művészt, akit így szeptembertől újra láthat a közönség. Péter péntek reggel a Mokka kihelyezett stúdiójában mesélt a benne kavargó érzésekről.

– A szerepeim tekintetében egyáltalán nem voltak bennem kételyek a visszatérést illetően. Az elmúlt hat hónap bizonyos értelemben megviselt, ezt megpróbáltam nem mutatni a külvilág felé, de nyilván minden normális embert megvisel egy ilyen döntés. Ez már a múlt. Alapvetően amit megtanultam, az az, hogy semmi olyan dologgal nem kell harcolni az életben, ami még inkább konfliktusokat szül. A dolog konklúziója önmagamra nézve az, hogy próbáljak meg békében élni