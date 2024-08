Kiss Zoltán Zéro: Segítőnek születtem

A számok bűvöletében éli a mindennapjait Kiss Zoltán Zéro. A Karthago basszusgitárosa a numerológia világában találta meg önmagát, hivatását. A számmisztika pedig a zenei karrierjében is segíti.

Kiss Zoltán Zéro a számok segítségét kéri a mindennapokban, tudományával pedig másokat is szeretne segíteni (Fotó: Kiss Zoltán Zéro)

Guiness-rekorder a Karthago

A basszusgitáros felidézte:

– A Karthago 1979-ben alakult, idén lett 45 éves, alaposan meg is ünnepeltük egy jubileumi koncerttel nyáron a Margitszigeten. A zenekar egyébként Guiness-rekorder, európai viszonylatban igazoltan is: nincs másik zenekar, ami ilyen hosszú ideje az öt alapítótagokkal, tagcsere nélkül működik – utalt Szigeti Ferenc, Takáts Tamás, Gidófalvy Attila, Kocsándi Miklós és Kiss Zoltán Zéro alapította bandára.

A zenei pálya mellett a numerológiába is beleásta magát Zéro, ezt pedig a zenekar életben is kamatoztatja:

– Ha egy koncertfoglalásnál több időpont közül választhatunk, a zenekarvezető, Szigeti Ferenc ki szokta kérni a véleményemet, hogy a számok alapján melyik lenne a legideálisabb. Eddig mindig bejött, amit tanácsoltam, hiszen mindig nagyon jó bulikat adtunk! – viccelődött Zéro.

Az öttagú zenekar sikerében is szerepe van a számoknak: nem véletlen a koncertdátumok kiválasztása (Fotó: Karthago)

Kiss Zoltán Zéro: „Nagy dobás vár rám"

– Minden fontos esemény előtt megnézem, mit ígérnek a számok. Most is épp egy nagy dobás vár rám. Saját YouTube-műsort indítok, Számmisztika-Zéró címmel, minden hétfőn este nyolctól fogok számmisztikai elemzéseket végezni ingyen, azoknak, akik elküldik a születési dátumukat, nevüket. Az adást B. Tóth László Poptarisznya nevű online rádiócsatornája is közvetíti majd.

Természetesen megnéztem, hogy a saját születési hónapommal és napommal melyik dátumnak jó a rezgése, hiszen fontos, hogy jó energiákkal induljon el ez a projekt

– fogalmazott Zéro, majd hozzátette, szeptembertől tanfolyamokat is indítanak feleségével, Simonyi Éva asztrológussal.

– Huszonnegyedik éve tanítunk, én a numerológiát, Évi az asztrológiát. Hálás vagyok, amiért az a számmisztika és az asztrológia az életem része lett. Segítőnek születtem, ez a Sorsfeladatom. Nem tukmálom senkire a tudományomat, de aki kéri, annak szívesen segítek. A Számmisztika-Zéro című műsoromban ki lehet próbálni, meg lehet tapasztalni, hogyan működik a numerológia. Hogy nagy az érdeklődés, az is mutatja, hogy a 2008-ban megjelent „A Sorsunk a Számokban” című könyvem már a 15. kiadását érte meg – tette hozzá a számmisztikus.