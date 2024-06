Így romantikázott ifj. Schobert Norbi és szerelme

Ifj. Schobert Norbi a Farm VIP adásaiban már bizonyította rátermettségét, nem véletlenül nyerte meg a harmadik évadot. Semmi szüksége tehát arra, hogy figyelemfelkeltő bejegyzésekkel ostromolja követőit, nem is tett így soha.

Ifj. Schobert Norbi kiegyensúlyozott és boldog kapcsolatban él (Fotó: hot! magazin )

Névnapi romantika

A Schobert családban június 6-án ketten is ünnepelhetik névnapjukat. Rubint Réka ez alkalomból a Metropolnak adott interjújában elárulta, hogy családjukban a névnapoknak nincs akkora jelentősége, mint a születésnapoknak, ekkor ugyanis nagyobb élményt, utazást szoktak egymásnak ajándékozni. Réka nagyon fontosnak tartja, hogy mindenkivel legyen külön, közösen eltöltött ideje, ezért gyerekeit is gyakran lepi meg utazással. „Teljesen más, mikor együtt megy a család valahová, ha külön Larával megyek, külön Norbikával, vagy külön Zalánnal, és az is egészen más, mikor a két fiúval együtt megyünk. Bármilyen felállást is választunk, különleges élmény” – vallja a fitneszlady.

Schobert Norbi Jr. néhány hónapja már stabil párkapcsolatban él Petrával, korábban thaiföldi nyaralásukra őt is magával vitte. A fiatal lány most saját Instagram oldalán osztotta meg egy intim pillanatukat, ahol azt írta a kép alá diszkréten: „Mindennél jobban szeretlek”. A sztorit Norbika is megosztotta, válaszul így reagált: „Nagyon szeretlek”. A pár tehát szemmel láthatóan nagyon boldog, amit nem rejtenek véka alá. Az ifjú sportoló egyébként rendkívül érzelmes típus, édesanyja névnapi jókívánságát is ugyanilyen lelkesen közzé tette. Réka egyébként sokszor nyilatkozta, hogy rendkívül büszke gyerekei hatalmas szívére, amit idősebbik nagyfia rendszeresen alá is támaszt.